Доказательств нет. Исследование показало, что Facebook не прослушивает ваш телефон

Ученые в Северо-Восточном университете США решили провести тщательное исследование, чтобы узнать о возможностях прослушки с помощью приложений.

Авторы работы провели эксперимент с участием более 17 000 самых популярных приложений на Android. Приложения включали те, которые принадлежат Facebook, а также более 8 000 приложений, которые отправляют информацию в Facebook, пишет Gizmodo.

Ученые не обнаружили никаких доказательств того, что приложение неожиданно активирует микрофон или отправляет аудио, если этого не предлагается. Авторы работы отказываются утверждать, что их исследование окончательно доказывает, что ваш телефон не прослушивает вас, но они не нашли ни одного подобного случая.

Вместо этого они обнаружили другую тревожную практику: приложения записывают экран телефона и отправляют эту информацию третьим лицам.

Из 17 260 приложений, на которые исследователи смотрели, более 9 000 имели разрешение на доступ к камере и микрофону и, таким образом, имели возможность подслушать владельца телефона. Используя 10 телефонов Android, исследователи использовали автоматическую программу для взаимодействия с каждым из этих приложений, а затем проанализировали генерируемый трафик. Они смотрели на любые мультимедийные файлы, которые были отправлены, особенно неожиданной стороне.

Они неожиданно заметили, что скриншоты и видеозаписи того, что люди делали в приложениях, отправлялись на сторонние сайты. В частности, приложение GoPuff записывает экран устройства и отправляет кадр в аналитическую компанию Appsee. В политике конфиденциальности о таком функционале не упоминалось.

Было бы неправильно говорить наверняка, что ваш телефон не подслушивает вас, отчасти потому, что есть некоторые сценарии, не охваченные в новой работе. Телефоны управлялись автоматизированной программой, а не людьми, поэтому гаджеты, возможно, не запускали приложения так же, как и потребители из плоти и крови. И телефоны находились в контролируемой среде, а не блуждали по всему миру. Также возможно, что исследователи могли пропустить аудиозапись разговоров, если приложение переписало разговор в текстовый формат.

Ранее НВ сообщало, что компания Facebook заявила о покупке лондонского стартапа Bloomsbury AI в рамках своих усилий по борьбе с фейковыми новостями в социальной сети. Источники сообщают, что Facebook планирует использовать команду и технологии для борьбы с засилием фальшивых новостных сюжетов, которые распространились в соцсети после всеобщих выборов в 2016 году в США.