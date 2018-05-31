Догоняя Xiaomi. В новом флагмане Samsung сканер отпечатков пальцев расположат в экране

Компания Samsung Electronics оснастит свой будущий флагман Galaxy S10 интегрированным прямо в экран сканером отпечатков пальцев.

Подобные решение уже используются в некоторых моделях от Xiaomi, Vivo и Huawei, сообщает TechRadar.

По данным источников, Samsung разрабатывает датчик отображения отпечатков пальцев в течение последних нескольких лет. Новый слух говорит, что он будет готов к Galaxy S10 следующего модельного года.

Компания Samsung сейчас ведет переговоры с Qualcomm, чтобы его новый флагман получил встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Ожидается, что новая технология будет функционировать гораздо лучше, чем все нынешние решения. При этом сканер не будет готов к выходу Samsung Galaxy Note 9.

Добавим, что первым смартфоном с подобной технологией стал Vivo X21. В Porsche Design Mate RS от Huawei также был встроен датчик отпечатков пальцев, но, кроме него, был и обычный сканер, чтобы обеспечить безопасный способ разблокировки телефона.

Что касается Samsung Galaxy S10, ожидается, что запуск новинки состоится в первом квартале 2019 года с запуском в конце февраля или начале марта, то есть примерно через год после выпуска Samsung Galaxy S9.

Также компания Samsung работает над собственной технологией размещения динамика под дисплеем. Она фигурирует под названием Sound on Display. Подобную технологию ранее использовала компания Xiaomi в смартфоне Mi Mix.

Ранее НВ сообщало, что 31 мая компания Xiaomi показала премиальный Mi 8 Explorer Edition, который оснащается полупрозрачной задней панелью и сканером отпечатков пальцев в дисплее.