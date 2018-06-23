Додавили. Apple признала проблемы с клавиатурами MacBook

У Macbook есть проблемы с клавиатурой

Компания Apple готова бесплатно исправлять поврежденные клавиатуры на последних MacBook и MacBook Pro.

Интересно, что Apple пошла на такой шаг спустя два года и один судебный процесс после первых сообщений о проблемах, пишет TechCrunch.

Представители Apple сообщили, что часть моделей MacBook и MacBook Pro подвержена таким неполадкам с клавиатурой, как залипание клавиш, дублирование букв и символов или их отсутствие при нажатии.

Под программу замены попадают все ноутбуки, со дня приобретения которых не прошло более четырех лет. В частности, это 12-дюймовые MacBook 2015, 2016 и 2017 модельного года, а также MacBook Pro 2016 и 2017 модельного года.

Интересно, что поломка механической клавиатуры на ноутбуках Apple с механизмом “бабочка” случается в два раза чаще, чем на предыдущих моделях. В мае 2018 года Apple даже получила групповой иск из-за проблем с клавиатурой в новых ноутбуках.

Чтобы начать процесс бесплатного ремонта, ноутбук необходимо принести в розничный магазин Apple, или авторизованному поставщику услуг, или отправить по почте. То есть, большинство украинских пользователей MacBook и MacBook Pro столкнутся с проблемами при попытке заменить клавиатуру.

Впрочем, в компании уточнили, что готовы выплатить компенсацию тем пользователям, которые уже пытались решить проблемы с клавиатурой за свои средства.

Подробности о гарантийном обслуживании MacBook опубликованы на сайте Apple.