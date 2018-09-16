Детские гаджеты. 5 умных устройств, которые изменят жизнь вашего ребенка

Современные дети не представляют жизни без YouTube, мечтают об iPhone X и с умным видом рассуждают о планах Илона Маска по колонизации Марса. И это нормально. Вот пять гаджетов, которые могут добавить разумной технологичности в жизнь вашего ребенка

И при этом сделать это с пользой для его развития. А некоторые - еще и позаботятся о безопасности ребенка, чем сберегут вам немало нервных клеток.

Времена, когда ребенка нужно было всячески оберегать от “тлетворного влияния” гаджетов, прошли. Современные гаджеты - это не только способ играть в бесполезные, а порой и вредные игры. Это еще и способ развить воображение и навыки ребенка, стимулировать его творческие способности. И помочь ему вести правильный образ жизни.

В общем, автор этих строк с ужасом вспоминает свое детство. Помню, как дети замирали от восторга, увидев наручные часы с электронным циферблатом, а самой распространенной “мобильной” игрой была карманная версия “Ну погоди!”. А для того, чтобы узнать, какая столица Перу или каково расстояние от Земли до Луны, нужно было идти в библиотеку.

Завидую современным детям, которые могут получить в подарок от своих родителей смартфон с доступом в интернет, и в считанные секунды получить доступ ко всем знаниям планеты с помощью браузера или приложения Wikipedia.

Ниже - пять полезных детских гаджетов. И да, среди них нет iPhone X. И не потому что автор этого материала не считает его лучшим смартфоном в мире (спойлер - считает), а потому что в комментариях потом опять напишут, что НВ считает свою аудиторию сплошь сумасбродными богачами. В общем, скромнее нужно быть, товарищи :)

Да и вообще, в этот раз обойдемся без брендов. Поговорим о некоторых видах гаджетов в целом.

Умные часы

Умные часы - совершенно необходимая вещь для ребенка. И вот почему.

Во-первых, вы можете отслеживать местоположение ребенка. Это забота о его безопасности и ваших здоровых нервах. Хотя, разумеется, параноики скажут, что с этой точки зрения лучше использовать “шпионские” датчики, вшитыми в одежду, а еще лучше под кожу ребенка.

Во-вторых, многие модели детских смарт-часов позволяют также осуществлять голосовые звонки (по громкой связи), поэтому в некоторых случаях можно обойтись часами и не давать ребенку телефон.

Во-третьих, неплохо, чтобы у ребенка в принципе были часы. Привычку следить за временем сложно назвать вредной.

В-четвертых, часы - это гаджет, который всегда с тобой. И он позволяет ребенку свыкнуться с мыслью об электронных помощниках, которые действительно полезны. В нашем технологичном мире это - отнюдь не вредная привычка.

Смарт-часы для ребенка при желании можно купить и за 500-700 грн, но более-менее достойные модели стартуют от 2000 грн.

3D-ручка

Если ваши дети любят рисовать и лепить из пластилина хотя бы вполовину настолько, как мои, то вы знаете, насколько сложно удовлетворять их творческие потребности.

Наверняка, вы - завсегдатай магазинчиков, которые торгуют бумагой, красками, карандашами, пластилином и т.д. А в детской комнате - вечный беспорядок, поскольку эти творческие процессы сопровождаются большим количеством сторонних отходов.

3D-ручка может стать истинным спасением.

Когда-нибудь, мир изменят дешевые 3D-принтеры, которые позволяют создавать в домашних условиях буквально все, что угодно. Но пока они стоят дорого, а вот 3D-ручку можно купить за пару тысяч гривен.

Она не только позволит залеплять треснувшие пластиковые игрушки (многие думают, что 3D-ручки нужны именно для этого), но и многое другое.

Например, создавать объемные фигуры. А это - просто фантастически полезно для развития у ребенка пространственного мышления и даже банального воображения.

Это действительно креативный инструмент, о покупке которого вы не пожалеете ни на секунду.

Купить 3D-ручку можно от 2000 грн.

Умная лампочка

Звучит смешно, и многие удивятся, зачем такую бесполезную “приблуду” в принципе включать в этот обзор.

Но я позволю себе не согласиться. Умные лампочки - это не просто баловство. Помимо того, что можно включать и выключать их со смартфона, находясь в любой точке земного шара, вы можете с их помощью оказать влияние на жизнь ребенка.

Толковые смарт-лампы имеют массу настроек, например, регулировку не только яркости, но и цветовой температуры, а также “тонкую” работы по расписанию. За счет этого вы можете настроить в комнате ребенка освещение по циркадному ритму.

Умная лампочка будет сама зажигаться на рассвете - сначала тускло, потом все ярче и ярче, имитируя классический восход солнца, которого многие лишены сегодня в условиях градостроительства в мегаполисах. У многих ли из вас окна смотрят на пустое небо, а не в окна соседней многоэтажки?

Таким же образом, умная лампочка имитирует закат. Спросите у своего врача, насколько полезно для ребенка засыпать и просыпаться в соответствующих световых условиях.

К тому, вы можете осуществлять все эти настройки вместе со своим ребенком, наглядно показывая ему, что цифровые “игрушки” могут быть очень полезными в реальной жизни.

Цены на умные лампочки стартуют от 1000 грн.

Интерактивный глобус

Тоже на первый взгляд странная вещица, но она может помочь ребенку полюбить географию. А заодно развить свое представление о природоведении и даже астрономии.

Суть работы такого глобуса проста - когда ребенок касается какой-то точки на поверхности, глобус начинает “разговаривать”, называя страны и рассказывая информацию о них, включая погодные условиях, животных и т.д.

Некоторые модели интерактивных глобусов умеют подключаться к WiFi, поэтому их базы данных регулярно обновляются.

Существуют также модели интерактивных глобусов, которые могут “разговаривать” сразу на нескольких языках, что позволяет еще больше расширить их применение в образовательном процессе ребенка.

Купить умный глобус для вашего ребенка можно от 1500 грн.

Планшет

И напоследок самый банальный совет. Постарайтесь оттянуть момент полного перехода вашего ребенка на современный смартфон. Все эти соцсети и мессенджеры - слишком соблазнительны, и ребенок поневоле попадет в зависимость от них.

Лучше для начала купите ему обычную “звонилку”, а в качестве основного устройства постарайтесь навязать ему планшет, желательно с большой диагональю экрана (от 9,7 дюйма).

Планшет неудобен для постоянно ношения в руках, поэтому ребенок все же будет пользоваться им стационарно. А это полезнее для глаз, осанки и психики.

К тому же планшет удобнее для использования образовательных программ и развивающих игр. Здесь размер экрана имеет решающее значение.

Выбор между iOS и Android, разумеется, зависит от ваших предпочтений. Но помните, что iOS имеет более продвинутые настройки родительского контроля. Здесь легче решать за ребенка, какие приложения он может запускать и когда. Ну и разумеется, на iOS у вас есть гарантия, что ребенок, даже будучи продвинутым “юзером”, не поставит сам множество “лишних” приложений.

Купить простенький планшет можно и за пару тысяч гривен. Но более-менее достойные модели стартуют от 6-8 тыс грн.