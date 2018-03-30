Десятки тысяч корейских пользователей iPhone подали в суд на Apple

Юридическая компания Hannuri Law заявила в Центральном окружном суде Сеула об иске 63767 пользователей смартфонов Apple.

Владельцы iPhone требуют признать Apple виновной в сокрытии факта замедления их смартфонов, сообщает издание Korea Bizware.

Представители юридической фирмы заявили, что Apple знала, что скорость iPhone уменьшается после обновления iOS. При этом американская компания не уведомила пользователей о появлении такого недостатка в батарее, чтобы не допустить, чтобы потребители искали другие варианты смартфонов.

В случае признания Apple виновной, компания должна будет выплатить по иску $11,88 миллионов или по $186 каждому истцу.

Интересно, что в начале марта подобный иск подали в США более 400 американских граждан. Это второй коллективный иск к Apple в США. Первый, в котором приняли участие 122 пользователя, был подан в январе 2018 года.

Ранее НВ сообщало, что житель Лос-Анджелеса Стефан Богданович обратился в суд после того, как Apple заявила, что снижала производительность старых iPhone без согласия пользователей.

Иск был подан почти сразу же после того, как Apple в своем заявлении признала, что специально замедляет старые модели iPhone.

Как писало НВ, таким образом инженеры компании пытаются снизить пики энергопотребления, которые могут привести к выключению старых моделей. Дело в том, что из-за уменьшения максимальной емкости литий-ионнных батарей они не могут выдавать необходимый ток при пиковой нагрузке на процессор.