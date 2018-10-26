26 октября 2018, пятница

Датчик в новых Apple Watch спас жизнь жителю Швеции

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Детектор падений в Apple Watch спас человека

Детектор падений в Apple Watch спас человека

Гаджет Apple Watch Series 4 был представлен только в прошлом месяце, но новая функция обнаружения падения уже спасла как минимум одного владельца этих умных часов.

Умные часы Apple Watch 4 сыграли ключевую роль в уведомлении служб экстренной помощи, сообщает 9to5mac.com

Житель Швеции 34-летний Густаво Родригес готовил обед на плите, но в этот момент он рухнул на пол с болью в спине. Он почти не мог передвигаться, и был даже не в состоянии выключить плиту.

Датчик обнаружения падения в Apple Watch заметил падение и предложил позвонить в местные службы экстренной помощи. Густаво рассказывает, что ему удалось доползти по полу в гостиную, но он не мог встать и добраться к телефону.

Мужчине также удалось связаться при помощи смарт-часов с тещей, живущей в соседней квартире, чтобы она погасила огонь на плите.

Датчик обнаружения падения Apple Watch автоматически включается на модели Series 4 для пользователей, которым 65 лет и больше, но владелец может включить его вручную в приложении Watch на iPhone, хотя Apple предупреждает, что некоторые действия могут быть ошибочно приняты за падения. Функция также уведомляет выбранный контакт и делится своим местоположением, когда обнаружено падение, а пользователь часов не отвечает.

Детектор падений должен помочь людям в тех ситуациях, когда они упали и потеряли сознание. Практика показывает, в местах, где никто не слышит криков о помощи, можно пролежать много часов.

Весной 2018 года НВ сообщало, что умные часы Apple спасли жизнь жителю Нью-Йорка. Во время работы у Уильяма Монзиделиса закружилась голова и началось кровотечение. Вскоре после этого Apple Watch отправил ему уведомление с предложением срочно обратиться за медицинской помощью.

По пути в больницу у Монзиделиса начались приступы, и к моменту прибытия в медучреждение (всего через 30 минут) он потерял очень много крови. Доктора обнаружили, что у Монзиделиса была язва и он нуждался в переливании крови для хирургического вмешательства. Врачи провели операцию, и он выжил.

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