Даже если украли. Как сделать, чтобы воры не получили данные из вашего смартфона

Как защитить личные данные на смартфоне после его кражи

СМИ сообщают о нескольких случаях краж смартфонов в киевском ТРЦ SkyMall. Пострадавшие утверждают, что подобное воровство поставлено на поток и воры охотятся не только за смартфонами, но и за вашими данными, чтобы потом разблокировать устройства. В связи с этим, НВ собрало несколько советов о том, как сделать личные данные на телефоне недоступными для карманников.

В торгово-развлекательном центре SkyMall в Киеве карманные воры украли несколько iPhone, сообщает издание Обозреватель. Один из пострадавших заявляет, что полиция и руководство ТРЦ способствуют злоумышленникам, помогая им узнать данные пользователей для разблокировки украденных телефонов.

“Будьте осторожны! В Skymall Kiev воровство телефонов iPhone поставлено на поток. Полиция сливает данные пострадавших на которых направление фишинговый атаки. Владельцам украденных телефонов приходят смс с переадресацией на сайт, где предлагается ввести пароль от телефона”, - написал в Facebook Андрей Дорофеев, жена которого стала жертвой от карманников.

По словам Андрея, руководство ТРЦ специально не предоставляет записи с видеокамер, чтобы не допускать судебных разбирательств.

Поскольку полностью уберечь себя от воров и банальной потери телефона практически невозможно, НВ собрало несколько советов о том, как можно сделать персональные данные на смартфоне недоступными, даже после кражи устройства.

PIN-код SIM-карты

Очевидное и простое действие, которым почему-то пренебрегают многие. Зачастую, мобильные операторы ставят базовый PIN-код в виде четырех единиц или нулей, но его необходимо сменить на более сложную комбинацию сразу после активирования.

Как правило, карманники тут же выбрасывают SIM-карты, чтобы не выдавать себя. Но, зачастую, телефоны воруют вместе с кошельками и сумками, где может быть ваша банковская карта. В таком случае, SMS-подтверждение на украденный телефон может предоставить доступ к онлайн-банкингу и вашему финансовому счету.

Биометрическая идентификация

Хоть разблокировка смартфона с помощью сканирования лица или отпечатка пальца сегодня для многих просто повседневная игрушка, эти средства защиты являются необходимой мерой безопасности ваших данных.

Журнал WIRED провел эксперимент и пробовал разблокировать Face ID на iPhone с помощью фотографий владельца и других методов обмана и доказал, что систему не так-то просто надуть.

Заводские настройки

Это не говоря уже об умельцах, которые пишут, что можно физически скопировать отпечаток пальца с устройства и приложить его к сенсору. Такими технологиями обладают разве что в ЦРУ, но вряд ли они будут добывать ваши личные данные непосредственно через телефон.

При первом запуске смартфона, компания-производитель предлагает вам ввести свои личные данные и зарегистрироваться не только в сервисах Google, но и во всех возможных оригинальных приложениях.

Подобные приложения, в частности у Samsung и Huawei, позволяют установить отдельный пароль для входа в хранилище всех файлов на телефоне или для доступа к карте памяти. Также можно настроить функцию ложного ввода пароля, что заблокирует или полностью очистить ваше устройство после 10 неправильных попыток.

Не стоит забывать и про шифрование карты памяти, которое позволит открывать файлы с нее только на вашем устройстве.

Удаленная блокировка

Хоть современные смартфоны на Android популярных брендов даже имеют свои идентификационные сервисы (по типу Apple ID), устройства на iOS остаются единственными, которые по умолчанию имеют функцию удаленной блокировки. После кражи iPhone, вы можете заблокировать доступ к нему или удалить ваши личные данные.

С Android-смартфонами все немного сложнее. Теоретически, можно отследить и ограничить доступ к украденному устройству через сервисы Google, но для этого необходимо интернет-соединение.

Лучше всего пользоваться качественными защитными приложениями или так называемыми сервисами-антиворами. Такие дополнения, даже без подключения к сети, помогут не только отследить украденный гаджет по GPS, но и удаленно заблокировать его, очистить все данные с хранилища, провести сброс до заводских настроек или даже включить сигнализацию.

Блокировка внешних портов

В большинстве случаев, прошивку на украденных телефонах ломают через дополнительное ПО с компьютера. Для этого нужно подключиться к смартфону через внешний порт.

Здесь, опять-таки, повезло владельцам продукции Apple. В обновлении iOS 11.4.1 компания внедрила защитный режим ограниченного подключения USB.

Функция призвана блокировать неавторизованное подключение к iPhone через порт Lightning. Принцип довольно простой, а потому и надежный: внешний разъем блокирует любое подключение и передачу данных через час после блокировки телефона.

Как и в случае с PIN-кодом SIM-карты, вам остается лишь не забыть активировать его. Режим ограничения USB можно найти в разделе Настройки > Идентификатор лица (Touch ID) и Пароли > USB-аксессуары.

Если у вас Android - данные в опасности?

Нет, не совсем. Очевидно, что Apple зарекомендовал себя, как производитель, который заботится о безопасности личных данных пользователей даже после кражи устройств и, по словам главы компании Тима Кука, для них “приватность - это фундаментальное право человека”.

Но, последние модели Android-смартфонов практически не уступают “яблокам” по возможностям блокировки данных.

Как уже было сказано, активный аккаунт в Google на Android, позволит не только найти, где ваше устройство находится сейчас, но и блокировать, очистить или включить "сигнализацию" на нем. Сделать это можно здесь, но только при условии, что: смартфон включен; связан с аккаунтом Google; подключен к интернету; виден в Play Маркете; включено местоположение; включена функция "Найти устройство".

Для дополнительных функций можно воспользоваться сторонними программами. Чаще всего такие имеются у антивирусов, вроде Dr.Web, Eset, Avast и т.д. Приложения могут активировать комплексную защиту, шифровать данные, блокировать смартфон и стирать информацию удаленно, блокировать устройство после перезагрузки, замены SIM-карты или введения неправильного контроля.

Последним оплотом безопасности могут стать секретные хранилища файлов. Помимо заводских настроек, которые помогут создать дополнительный пароль для доступа к вашим файлам, на Play Market существует масса как платных, так и бесплатных подобных приложений. Издание Mashable даже создало подборку таких дополнений, в которую вошли: Private Photo Vault, Keepsafe Photo Vault и Gallery Lock.

Если вы будете правильно этим пользоваться, - что устройства на iOS, что на Android будут доступны жуликам только для разбора на детали. Главное определить с какой целью это вам нужно и нужно ли вообще. Ведь, бедный студент-гик, смартфон которого не представляет ценности даже для воров, может заблокировать его всеми возможными методами, а, к примеру, известный американский рэпер Канье Уэст (на счету которого явно не один миллион долларов) использует шесть нулей как пароль от своего iPhone, еще и светит это на публике.

lmao Kanye's iPhone password is 000000 pic.twitter.com/mEM5Tjq0po — Del Slappo (@misterjamo) October 11, 2018