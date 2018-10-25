Что почитать? 24 самых интересных канала о книгах и литературе в Telegram - выбор редакции

Telegram постепенно становится реальной альтернативой Facebook. Кроме возможности для общения он предлагает также множество интересных каналов на любую тематику. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, каналы, которые могут быть полезны для маркетологов и людей, которые хотят лучше разбираться в рекламе.

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МиниКниги — Здесь все очень просто. Сокращенный вариант книги — примерное время прочтения. Возвращаем 10-й класс с хрестоматиями!

MakeRight.Саммари — Канал, в котором подводят «саммари» (с англ. — краткое содержание) прочитанным книгам, пересказывая ее суть. Также здесь публикуют разные дайджесты, подборки книг.

Научкот // PopScienceCat — Книги и котик — идеальное сочетание. Автор канала делится своими мыслями по поводу прочитанных книг. Бонусом идут фотографии котика с этими самыми книгами… А ведь все знают, что котики позитивно влияют на аудиторию!

Оля и ее библиотека — Канал Ольги Кудиненко, основательницы благотворительного фонда Таблеточки. Здесь она делится впечатлениями о прочитанных книгах, а также кидает ссылки на разные интервью или статьи.

Мастриды — Канал не совсем о книгах, но от этого не менее интересный. Интернет — кладезь полезной и интересной информации, а Мастридер — один из самых крутых авторов в Телеграм-сообществе. В этом канале он отбирает самые интересные статьи со всей сети.

Cultpop — Еще один канал Мастридера — этот уже полностью посвящен литературе. Новости, интервью, статьи и обзоры — форматов здесь полно, поэтому выбирайте, что больше по душе.

Masaaki Komori via unsplash

greenlampbooks — Очень крутые обзоры на книжки, приправленные долей иронии по отношению как к авторам, так и к читателям, то есть нас с вами.

Книжный бункер — “Путевые заметки путешественницы по миру литературы” — ну разве можно еще красивее описать литературный канал?

САША И ЛЕВ — Подборка литературных новостей со всего мира.

Books — Красивые цитаты из книг, стихи и истории из жизни писателей и поэтов.

Стихотворения — На канале публикуются стихотворения со всего мира. Причем как на русском, так и на английском языке. Более того — в качестве бонуса еще подается и анализ произведения.

Хемингуэй позвонит — Полезный канал для писателей и людей, которые обучаются писательскому ремеслу. Советы, материалы, интервью известных и успешных авторов, обучающие кейсы и даже челленджи — здесь много всего интересного.

Книги жарь — Еще один канал для начинающих писателей. Здесь собраны как советы, так и просто полезные и интересные статьи для людей, которые хотят изучать “другую сторону” литературы.

rawpixel via unsplash

Читаем деткам / детские книги — Автор пишет о книгах, которые можно и нужно читать с детьми. Как приобщить ребенка к чтению, как правильно подобрать книгу для своего чада, а также книги с советами для родителей — все это собрано в одном канале.

Библиодуш — Еще один канал с детскими книгами. Автор прям ну очень активный, новые посты появляются практически каждый день.

Мартышка — И еще немного детских книжек. Хотя здесь скорее не книги, а “полевые заметки” — Валерия Мартянова очень живо рассказывает (а иногда и показывает) разные истории, связанные с детьми, родителями и книгами.

Редактор Р. — Писать можно не только о качестве текста, но и о качестве самой книги — ее оформлении, шрифтах, цветах обложки и бумаги. Очень познавательный канал о внутренней кухне книгопечатания.

Заверни в газетку — Канал, полностью посвященный книжным обложкам и их созданию. Все просто и концептуально — чуть-чуть текста и много картинок.

Монологи книготорговки — Анна Яковлева продает книги и рассказывает о небольших приключениях или смешных случаях, связанных с работой.

Eugenio Mazzone via unsplash

Мартышкина грамота — Необычные обзоры на книги. Автор канала достает из них самую важную информацию, формулируя главную мысль и приводя список выводов из прочитанного, не разбавляя это все водой и длинными размышлениями.

The Odstavec | О литературе и около неё — Название канала с чешского переводится как “абзац”. Авторы делают переводы статей мировых ресурсов о литературе, чтобы они стали доступны русскоязычному читателю.

Книгочервивость — Еще один необычный канал как для “книжного мира” в Телеграме. Татьяна Наумова пишет не рецензии на книги, а описывает свои мысли и чувства по ходу прочтения.

Женщина пишет — Мария Бурова пишет книги для девушек. Она рассказывает о книгах, “написанных женщинами и о женщинах”, дает небольшие советы по саморазвитию и участвует во флешмобах.

Фантастика — Если вы любитель фантастики и фентези — грех проходить мимо этого канала. Тут вы обязательно найдете что-то для себя.

Чехов Пишет — “На почте что-то напутали. Теперь вы — случайный адресат личных сообщений А. П. Чехова за 1876–1904 гг.”. Прекрасный проект с письмами Чехова друзьям, жене и родителям. Довольно занимательно, особенно, если плотно засесть и листать, листать, листать…

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