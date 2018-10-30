Что купить, если вам не нравится новый Apple MacBook Air

Сегодня на мероприятии в Нью-Йорке Apple представила долгожданное обновление одного из культовых продуктов, созданных при Стиве Джобсе. Новый MacBook Air, безусловно, является одним из самых впечатляющих ноутбуков в мире. Но значит ли это, что у желающих купить тонкий и легкий ноутбук с хорошей автономностью нет другого выбора?

Конечно же, нет.

С одной стороны, новый MacBook Air претерпел серьезное обновление по сравнению с предшественниками. Он обзавелся не только процессорами нового поколения (что было вполне предсказуемо), но и Retina-экраном, который до сих пор был прерогативой линейки MacBook Pro.

Также из «прошки» перекочевали порты USB Type-C и сканер отпечатков пальцев. Максимальная версия Air получит 16 ГБ оперативной памяти и 1,5 ТБ накопитель SSD.

В Apple также обещают до 13 часов автономной работы.

Цена на базовую версию Air (8/128 ГБ) составит $1199 в США.

Для фанатов Apple обновление носит неоднозначный характер. Не все на ура восприняли отказ от магнитного разъема зарядки в «прошках» (он был фирменным знаком Apple), а теперь это случилось и с Air (фактически Apple уравняла свои ноутбуки с конкурентами, которые давно перешли на USB Type-C, позволяющий зарядку в обе стороны).

Подорожание базовой версии тоже вряд ли можно считать «шагом навстречу людям».

Однако, прогресс не остановить. И очевидно, что Apple уже ушла от старых решений и политики.

Если вам это не по душе и вы не являетесь хардкорным фанатом Mac OS, то на рынке есть немало достойных ноутбуков, которые могут считаться достойной альтернативой.

Вот четыре самых интересных конкурента нового MacBook Air.

Dell XPS 13

От 36 тыс грн

Стильный и изящный ноутбук от Dell — первое, что приходит на ум, когда задумываешься об альтернативе MacBook Air.

Инженерам Dell удалось вписать 13,3-дюймовый экран с минимальными рамками в корпус размеров, более привычных для 11-дюймовых ноутбуков. И он весит меньше, чем новый Air почти на 100 г.

С точки зрения дизайна XPS 13 может считаться красавцем наравне с MacBook любой модели.

В XPS 13 используются актуальные процессоры Intel и, в отличие от MacBook Air, оперативную память и SSD-накопитель пользователь может заменить самостоятельно.

А еще XPS 13 является одним из самых долгоиграющих ноутбуков в мире. 12-13 часов работы для него — в порядке вещей. Версия с не сенсорным экраном способна работать еще дольше.

Dell Latitude 7290

От 36 тыс грн

Раз уж упомянули Dell, сложно не принять во внимание линейку Latitude. Эти ноутбуки не столь красивы и эффектны как XPS. Зато они отличаются феноменальной живучестью, не даром Latitude — де факто корпоративный стандарт в крупных американских корпорациях.

Ноутбуки этой серии способны выдерживать удары и падения, а также прочие перегрузки, которые могут стать смертельными для большинства других ноутбуков. И при этом они тонкие и легкие, так что ни о какой вынужденной брутальности тут речь не идет.

12,5-дюймовый Latitude свежей серии 7290 оснащается процессорами Intel 8-го поколения и весит менее 1,2 кг, а время автономной работы превышает 10 часов при средней загрузке.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

От 42 тыс грн

Первый Carbon стал просто сенсацией. Все привыкли видеть культовую линейку ThinkPad (которая перекочевала от IBM к Lenovo) в виде брутальных девайсов, с которыми ходят разве что угрюмые деловые мужчины в строгих костюмах.

X1 Carbon был не единственной попыткой Lenovo осовременить ThinkPad, но точно стал самой удачной. В чертах ноутбука безошибочно угадываются черты легендарного бренда, но по размерам и весу он выступает конкурентом MacBook Air. В своем уже 6-м поколении Carbon предлагает топовое железо (вплоть до версии 16/512 ГБ) в тонком корпусе весом 1,2 кг.

И впечатляющие 10-12 часов работы вдали от розетки при средней нагрузке.

Одним из важнейших элементов наследия ThinkPad, которое бережно сохранено в X1 Carbon — это феноменально удобная клавиатура, которую можно считать эталонной для длительного набора текста.

Microsoft Surface Laptop 2

От 30 тыс грн

Первый удачный продукт Microsoft за долгие годы и первый настоящему удачный эксперимент компании в области «железа» получил второе поколение.

Тут есть и отличный сенсорный экран (аналог Retina по разрешению), и клавиатура, которую не устают нахваливать все, кому уже довелось попробовать новинку. В частности, многие обозреватели напрямую указывают, что клавиатура Surface Laptop намного удобнее для набора текста, чем клавиатура MacBook Pro.

Еще один плюс - матовый корпус.

У новинки самое топовое железо (за исключением USB Type-C, с которым Microsoft тормозит еще больше, чем Apple) и внушительная автономность. Microsoft заявляет до 14,5 часов просмотра видео.

Некоторые говорят, что это — лучший ноутбук в мире, так что его точно стоит рассмотреть в качестве альтернативы новому MacBook Air.