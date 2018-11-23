Каналы про путешествия, серийных убийц и мемы. Что читает редакция НВ в Telegram

Мы часто собираем подборки в Telegram на различные тематики - от музыки и книг до образования и каналов, которые ведут на украинском языке. Теперь же настало время опросить коллег и узнать, что они читают в популярном мессенджере.

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Константин Цензура, редактор раздела Техно

Честный Трип - канал харьковчанина Тараса Ковальчука о путешествиях по всему миру. Ребята публикуют свои отзывы о различных заведениях, фестивалях, ивентах, которые стоит посетить и радуют частыми гайдами о том, куда можно дешево купить билеты на самолет/как найти комфортное жилье.

Bloody Bastard - новый канал преподавателя по английскому языку, одного из редакторов канала Честный Трип. Автор публикует популярные сленговые фразы на английском и часто используемый интернет жаргон, а также постоянно прикрепляет видеоблоги или статьи, где эти слова употребляют.

Александра Горчинская, журналистка НВ

90% телеграмм-каналов в моих подписках - это каналы разных СМИ, где читаю новости, и ещё каналы для или про журналистику. Вне этого могу выделить ещё вот такие интересные:



Ящик - редкие исторические кадры.



Сами вы ненормальные - канал, где девушка-автор рассказывает о серийных убийцах и маньяках из разных стран. Как они убивали, про их почерк, даёт цитаты из интервью и отрывки из диалогов с родителями убийц. Очень занимательно, но не для впечатлительных.

Я просто текст - канал редактора "Медузы", куда он складывает интересные, по его мнению, ссылки на материалы



Жизнь человека - крутой проект сайта Такие дела о хирурге- онкологе из России, который обнаружил у себя рак желудка и пытается его побороть. Именно Такие дела люблю как пример хорошей социалки, где есть и качественные материалы, и крутая работа журналистов и живые, интересные герои. Этот проект - хороший пример того, во что можно развить историю жизни одного обычного не медийного персонажа в диджитале.

Мифология - канал о различных мифических существах, мистических персонажах и героях народных легенд из разных культур.

А, ну и ещё я сама веду два канала:

BDSM.ua - про БДСМ в Украине, там анонсы мероприятий для взрослых, статьи и т.д.

Второй - только недавно начала, Одна бабка сказала, куда собираю разные подслушанные истории и зарисовки из жизни.

Сережа Депутат, редактор раздела LOL.

ҐЄЇ - То что называется danked memes украинского интернета. Тонкий, местами ниже плинтуса, юмор про украинский быт с актуальными мемами.

Безвіз у Шоубіз - Шутки про трешовые украинские тв-шоу, их ведущих и зрителей.

Театр Мало Букв - Телеграм театрального критика Олега Вергелиса. Если хотите узнать что происходит на киевской и украинской театральной сцене и ничего не пропустить вам сюда.

Контракт до кінця особливого періоду - Мем-стендап, про украинскую армию и околоармейскую тусовку.

UKRAЇNER - Видео-энциклопедия про Украину, небольшие города, уникальные места и интересных людей.

Анжела Величко, менеджер по рекламе

TripMyDream – Канал про дешевые авиапредложения, советы от опытных путешественников, туристические обзоры. Я мониторю скидки и спеццены на авиалперелеты. И очень редко читаю статьи не по теме.

Театр Мало Букв – Театральный канал, который ведет один из самых классных театральных критиков страны Олег Вергелис.

Костантин Белинский – театральный телеграм от блогера Кости Белоуса.

Юлия МакГаффи, главный редактор сайта

Итак, подписана на десятки каналов, но, если честно, читаю только несколько из них.

Вижу рифму - Я не знаю, как они делают ЭТО, но это абсолютно прекрасно. У меня слишком маленький запас слов, чтобы все это описать, так что смотрите (ну а потом подписывайтесь).

Act FAST! - Читаю канал Act FAST, которую ведет лучшая в стране команда, занимающаяся тренингами по оказанию первой помощи в Украине. Не буду скрывать, что организовал ее мой друг и большой молодец Федор Сердюк. Я очень хочу попасть к нему на тренинг и вот-вот найду для этого время - а пока читаю канал в Telegram и узнаю важные и нужные вещи.

Заяц ПЦ - Не могу без легендарных комиксов о Зайце ПЦ и всего с ним связанного от прекрасной Линор Горалик. Каждое утро “ловлю” там или что-то новое или хорошо забытое старое, и это всегда очень улучшает настроение.

Киёв Фэшн Лавэз - В качестве гилтти плежер раз в неделю читаю Киёв Фэшн Лавэз, о котором многие узнали после скандала с плагиатом в украинском Vogue. Это как другая галактика. Очень познавательно. Иногда очень весело. Очень часто как в анекдоте: “мы думали, это дно, но снизу кто-то постучался”.

Kinder Album - С удовольствием читаю канал, который ведет моя любимая современная украинская художница, скрывающаяся под псевдонимом Kinder Album. Ирония, самоирония, фильмы, искусство. Люблю канал Kinder Album за то, что он очень личный в хорошем смысле этого слова.

Максим Гривачевский, диджитал маркетинг-менеджер

Телеграм читаю редко и почти никогда каналы, которые публикуют более 10 постов в неделю (только по-работе).

Медиаборщ! - Медиа, маркетинг, SMM, вот это всё. Посты выходят редко, зато они интересные.

Флаги с Дмитрием Дубилетом - Это как ютуб-канал Шелдона Купера из «Теории Большого Взрыва», только в текстовом формате с картинками.

Крыжановский Live - Канал бывшего главреда Football.ua, iSport.ua, Sportarena.com и просто моего хорошего друга. Здесь нет результатов и прогнозов, зато есть интересные истории, аналитика и совершенно неожиданные факты из мира спорта.

Вероника Кузик, HR generalist

Вакансии без печенек, Крезюме - моих два любимых канала для размещения интересных и креативных вакансий для соискателя; очень узкая, но в то же время максимально целевая аудитория - IT, Marketing, Media.

HR-аналитика - полезная информация для HR и рекрутеров по аналитике, отображаются главные вопросы рынка труда, можно найти много инструментов и лайфхаки для рутинной и не только работы кадровой службы.

Артем Величко, переводчик

Україна Нульових - Когда я, 23-летний, наткнулся на канал Україна Нульових, это стало самым большим ударом по мировосприятию, ведь пришлось признать, что это было время, которое прошло уже давно, и манера повествования об этом такая же, как и о 90-х. Ностальгические картинки, постеры, игрушки и культурные явления, или даже мемы - все окончательно подкрепляет факт, что эта эпоха ушла аж 8 лет назад, пусть и не в наших головах.

Екатерина Шаповал, редактор раздела Бизнес

Я читаю канал Kyiv Daily. Читаю из-за еженедельных подборок анонсов киевских событий. Канал ведет умнейшая Виктория Федорина, главред сайта InKyiv, человек с безупречным вкусом и огромной любовью к городу. Поэтому в подборках – самое лучшее и самое интересное, что происходит в городе.

Антон Ходоренко, редактор раздела Техно

Telegram стал прекрасным местом, которое позволяет потреблять больше разнопланового контента. О потреблении и поговорим, потому что говорить об узкоспециальных каналах не так интересно.

Три серьезных канала.

Канал Находки Aliexpress позволяет потреблять в буквальном смысле: покупать еще больше совершенно ненужных, но оттого не менее прекрасных вещей. Разноцветные носки, подушки-пончики, смартфоны, планшеты и все остальное, что продается на этой огромной площадке. 52 тысячи подписчиков.

Канал Freakbook делится ссылками не на товары, а на интересные статьи. Да, вкусы авторов немного специфичны, но понять их можно. К примеру, из недавних ссылок - статья о создателе вселенной Marvel Стене Ли, о массовом туризме, о психологической подготовке к межпланетным перелетам. А 16 ноября нам предложили, к примеру, материал о главных женщинах в истории философии и историю Робокопа. 70 тысяч подписчиков.

Канал Literary Bar - это канал о литературе, в том числе и украинской. Стихи и проза, немного о новостях литературы. Но в первую очередь - это ответ на вопрос "Що ж почитати українською"? Или, по крайней мере, повод задать себе такой вопрос. 453 подписчика, непростительно мало.

Два не столь серьезных канала:

Песик Катерини Бабкіної - это песик. Песик поэта Катерины Бабкиной, сам немного поэт. "Опять вірш написав! Ось він я сиджу прийшов гладь мене тепер давай! Шото вірш не получився", - пишет этот самокритичный пес. Ну а кроме стихов, в канале много забавных фото.

let's talk of graves - это немного странно, зато о книгах, фильмах и парфюмерии. Ну и "про то, что зоопарки и плюшевые медведи знаменуют расставание человека и животного". Всё так, всё так.

Виктория Примак, дизайнер

Все телеграм каналы, которые я читаю, так или иначе позволяют экономить время на поиск и быть в курсе событий. Оптимально если канал обновляется не чаще 1-4 раз в день.

Новое Время - :) Удобный способ быть в курсе событий, поскольку следить за лентой новостей просто некогда.

Design & Productivity, Почитать о дизайне, Оди. О дизайне - Три похожих канала, которые публикуют интервью, видео, концепты и многое другое из мира дизайна. Я читаю их утром по пути на работу. Последний является телеграм-каналом сайта Awdee, у которого также есть прекрасная, но платная рассылка. Эти каналы для меня - возможность систематизировано получать свежую информацию по дизайну.

Крыжановский live - Качественный канал о футболе. Посты на различные футбольные тематики 1-3 раза в день. Интересуюсь в основном испанским футболом, не читаю о событиях в других чемпионатах, так что этот канал помогает узнавать чем могут похвастать остальные.

Музкультура - Если я в поиске новой музыки, а это бывает часто, открываю этот канал. Удобно, что ссылки на песни и подборки есть практически на известные музсервисы. Этот канал ведет Наташа Шелягина.

Александр Стрельников, редактор адаптированых материалов

Медиаборщ! - Влюбленные в медиа ни дня не могут без новостей о медиа. Автор этого канала самостоятельно занимается аналитикой и обзором последних трендов в медиаиндустрии, пишет о технологиях и новых способах использования платформ, а также меняющейся культуре медиапотребления.

Слова и буквы - Один из моих любимых писателей - Венедикт Ерофеев. К счастью, в Телеграме есть целый канал, практически полностью посвященный классику - Слова и буквы. Его ведет пожалуй самый опытный исследователь творчества писателя, а все написанное настолько интересно читается, что не обязательно быть поклонником Ерофеева, чтобы влюбиться в тексты о нем и его книгах.

Боль продакшена - Канал ведет моя однофамилица Катя Стрельникова - руководитель отдела спецпроектов во всем Look At Media, - которая дает полезные рабочие советы: правильное общение с клиентами, work-life balance и, например, важность умения говорить "нет".

Артем Остапюк, юрист

Future Law School - Канал моего знакомого и коллеги Дениса Иванова. Он очень прогрессивный преподаватель в НУ ОЮА (Одесской юридической академии). И ведет канал о том, как медленно, но верно, будет умирать юриспруденция.

Записки Станиславского - Канал, который создал мой друг Станислав Нагорный. Он публикует обзоры новинок кино - кратко, резко и без спойлеров.

Екатерина Корниенко, отдел New Media

Песик Катерини Бабкіної - Я читаю мало Телеграм-каналов, хотя подписана на многие. Но когда открываю этот мессенджер, часто просматриваю «непрочитанные сообщения» от сРавчика – очаровательного пса писательницы Екатерины Бабкиной. Посмотрел на фото, прочитал короткое забавное описание «Написав вірша, як Бабкіна: Це - ігрушка, в ній - їда. Якщо трогать - випада!» – и настроение поднялось!

Кирилл Чеботарев, отдел New Media:

Файні меми про українську літературу - Один из моих любимых украинских юмористических проектов. Если украинская литература кажется вам скучной, этот канал покажет вам, что даже из "туги і жалоби" можно генерировать много веселья.

Україна Нульових - БигМак Меню за 10 гривен, Sony Play Station 1, Gravity Defied, Гравицапа и Файна Юкрайна. Если эти слова вызывают у вас в душе хоть каплю ностальгии, вам обязательно понравится этот канал.

Born To Lose. Рожденные проигрывать; ДжанлукаЛападула - Интересные каналы украинских спортивных журналистов Ивана Громикова и Юрия Шевченко об английском и итальянском футболе.

Digital masons - Последние тренды о медиа, интернет-маркетинге и соцсетях можно узнавать самому, а можно - на этом канале. Нечастый постинг означает, что вы получите только самые важные новости, причем с интересной краткой аналитикой.

Надо ехать! - Очень люблю музыку, потому не могу жить без концертов и музыкальных фестивалей. На этом канале собирают море крутых концертов и последние обновления лайн-апов фестивалей по всему миру.

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