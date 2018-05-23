Четыре камеры. HTC представила флагманский смартфон U12+

Тайваньская компания HTC представила 23 мая свой новый флагманский смартфон HTC U12+.

Он выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне, но без выреза экрана, пишет Android Central.

Интересно, что аппарат получил название HTC U12 Plus, так что в будущем могут показать модель U12. Новинка является логическим продолжением прошлогоднего U11 Plus.

Гаджет получил 6-дюймовый дисплей Quad HD+ (2880 × 1440 точек) с пиксельной плотностью 537 PPI (точек на дюйм) и соотношением сторон 18:9. Передняя панель защищена неуточненной версией Gorilla Glass. Рабочая область экрана на несколько миллиметров выше, чем у U11, и даже немного уже. Там не менее, как отмечает Android Central, "не обманывайте себя, это по-прежнему большой телефон".

Смартфон U12+ получил четыре камеры. Основной блок объединяет 12-мегапиксельный модуль UltraPixel 4 и 16-мегапиксельный модуль. Есть оптическая стабилизация изображения (OIS) и 2-кратный оптический зум. Поддерживается запись 4K-видео при 60 кадрах в секунду. Фронтальный блок камер содержит два 8-мегапиксельных сенсора.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3500 мАч с возможностью быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Одной из особенностей гаджета стала фирменная технология управления за счет сжатия Edge Sense 2. Теперь эта система способна распознавать, в какой руке пользователь держит устройство. Достаточно сжать боковые грани, чтобы сделать снимок, вызвать панель Edge или активировать голосового ассистента.

В новинке нет разъема для наушников, а U12+ по-прежнему не поддерживает беспроводную зарядку, несмотря на то, что смартфон получил панели из стекла. HTC говорит, что, скорее всего, она не будет поддерживать беспроводную зарядку до тех пор, пока технология не достигнет скорости, сравнимой с проводной связью.

Задняя сторона выполнена из закаленного стекла и имеет изогнутую форму. Смартфон выпускается в трех цветах: черном, красном и синем с прозрачной крышкой. В последнем варианте видны все компоненты внутри устройства. Смартфон доступен для предварительного заказа по цене $799 за 6+64 ГБ и $849 за 6+128 ГБ. Продажи начнутся в июне 2018 года.