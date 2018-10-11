11 октября 2018, четверг

Четыре глаза. Samsung представила смартфон с 4 основными камерами

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Samsung показала необычный смартфон
Samsung

Samsung показала необычный смартфон

Компания Samsung презентовала в Милане Galaxy A9 - свой первый смартфон с 4 датчиками основной камеры.

Корейцы успели показать смартфон с подобным фотомодулем первыми, на несколько дней раньше Huawei, сообщает GizChina

Считалось, что эта функция будет зарезервирована для будущего Galaxy S10, но похоже, что южнокорейский производитель решил предложить самые инновационные технологии для смартфонов среднего ценового сегмента.

Устройство оснащено восьмиядерным процессором Snapdragon 660 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, расширяемой микро-SD-картой, 6,3-дюймовым AMOLED fullHD + дисплеем, батареей на 3800 мАч.

Главной особенностью смартфона стала основная камера, которая включает датчики изображения разрешением 8, 10, 24 и 5 Мп (сверху вниз) с объективами F/2,4, F/2,4, F/1,7 и F/2,2 соответственно. Первый объектив имеет угол обзора 120°, второй используется для оптического зума, последний обеспечивает качественное размытие.

Камера поддерживает 19 различных режимов съемки и несколько функций искусственного интеллекта, включая Scene Optimizer. Также смартфон оснастили 24-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой f/2.0.

Интересно, что инженеры Samsung решили перенести сканер отпечатков пальцев в новом A9 на заднюю часть, хотя в случае с Galaxy A7 сканер разместили на лицевой панели.

Samsung Galaxy A9 (2018) будет запущен в трех цветах: черный, синий и розовый, он будет доступен в ноябре на отдельных рынках. Пока неясно, в каких странах появится новый гаджет, но презентация в Милане говорит о том, что новый Galaxy A9 будет вскоре доступен в Европе. Кроме того, ожидается, что в Британии цена смартфона составит 549 фунтов.

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