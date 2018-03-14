Чертова дюжина. В процессорах AMD найдено 13 уязвимостей

Пятая часть всех компьютеров на Земле работает на чипах AMD, в которых оказалось 13 критических уязвимостей

Израильские исследователи установили, что в чипах American Micro Devices (AMD) существует более десятка критических недостатков, которыми могут воспользоваться хакеры.

В микропроцессорах Ryzen и EPYC производства AMD выявлено 13 опасных уязвимостей. Об этом заявили эксперты CTS-Labs (Израиль), сообщил Cnet.

По словам исследователей, все, кто пользуются чипами AMD, находятся под угрозой несанкционированного вмешательства в работу их компьютеров со стороны киберпреступников. Правда, чтобы воспользоваться выявленными уязвимостями, злоумышленникам нужно установить контроль над вычислительными машинами с помощью вредоносного программного обеспечения. И тогда они смогут получить доступ к тем частям микропроцессоров, которые до сих пор считались самыми защищенными и где хранятся пароли и ключи шифрования.

Эксперты из Израиля перед тем, как обнародовать свой отчет, дали AMD сутки на устранение недостатков. По мнению наблюдателей, это слишком маленький срок. Приемлемым сроком считается промежуток времени 90 дней - именно столько просили производители для того, чтобы справиться со своими проблемами до обнародования данных об уязвимостях. Ранее исследователи Google предоставили Intel полгода, чтобы крупнейший в мире производитель микропроцессоров устранил недостатки в своих чипах.

Процессоры Intel установлены на 77% всех компьютеров мира, а доля AMD составляет 22%.