Черная акула с джойстиком. Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark

Компания Xiaomi представила в Китае игровой смартфон Black Shark со съемным геймпадом-джойстиком.

Устройство получило флагманский процессор Snapdragon 845 и новую систему охлаждения, пишет GSMArena.

Смартфон получил 5,99-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160×1080 точек). Плотность пикселей составляет 403 PPI. Сердцем новинки стал Snapdragon 845 с ядрами Kryo 385 и Adreno 630 GPU. Для обеспечения оптимальной производительности Xiaomi оснастила телефон многоступенчатой ​​интегрированной жидкостной системой охлаждения, которая снижает температуру процессора на 8°C.

У телефона нет слота microSD, но гаджет поставляется в двух версиях: 6 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ встроенной памяти или 8 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ памяти. Чип обработки изображений "при необходимости обеспечивает более четкие цвета и общую плавность работы". Работает смартфон под управлением JOY UI на базе Android 8 Oreo.

Смартфон Black Shark также оборудован двойной фотокамерой 12+20 мегапикселей и фронтальной на 20 мегапикселей. Основная камера с объективами f/1.75 поддерживает фазовый автофокус и съемку 4K-видео.

Основной отличительной чертой смартфона является фирменный подключаемый модуль с элементами управления. Он позволяет меньше закрывать дисплей руками. Предусмотрена также специальная кнопка Shark для быстрого перехода в игровой режим.

Фирменный контроллер Xiaomi имеет собственный аккумулятор, которого должно хватить примерно на 30 часов игры. Этот контроллер продается отдельно и стоит примерно $28, однако первые 50 000 покупателей получат его бесплатно.

Смартфон Xiaomi Black Shark уже доступен для предзаказа на сайте JD.com. Гаджет оценили в $477 за версию 6+64 ГБ и $557 за версию 8+128 ГБ. Официальные продажи стартуют 20 апреля 2018 года.