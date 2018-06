Человек ХХІ века. Какие возможности гаджетов мы не замечаем

Дайте угадаем: вы, наверное, уже устали читать ежедневные новости о развитии технологий. Нейросети постоянно учатся чему-то неожиданному, сенсоры становятся все чувствительнее, появляются приложения, которые помогут практически в любой сфере жизни. Но за этим шумом и постоянным листанием соцсетей мы часто не осознаем, как эти самые технологии могут раскрасить нашу жизнь яркими красками.

Способность приспосабливаться к новому — один из двигателей эволюции

Еще с десяток лет назад смартфон казался чем-то невероятным. А сейчас в вагонах метро с телефона читают даже немолодые люди, а на концертах вместо зажигалок ярко горят экраны дисплеев. Приспособление к новому — один из двигателей эволюции. Попробуем разобраться, как оставаться в фарватере технологических изменений с помощью нового флагмана от одного из лидеров в hi-tech сфере. Смартфон Samsung Galaxy S9+ прямо предлагает Do what you can't — делать то, что мы раньше не могли.

Впечатляйся и твори

Смартфон — это еще и мощный инструмент для реализации нашего творческого потенциала. В ХХІ веке необязательно быть признанным художником или иметь профильное образование: творить может каждый. Речь не только о лайках на снимках в Instagram — достаточно радоваться удачно пойманному моменту, который навсегда останется в цифровых воспоминаниях.

С этим Samsung Galaxy S9+ с легкостью справляется. В новом флагмане отточили возможности камеры, теперь пользователь может выбирать из десятков настроек для снимков. С ними непременно стоит поиграться, нехватка умений этому не станет помехой: есть и живой фокус, и размытие фона с романтичным эффектом боке, и двойная стабилизация для неуверенных рук. С техникой ХХІ века уже не надо задумываться, хорошее ли освещение: даже в сумерках или недостатке освещения Galaxy S9+ снимает без проблем, так что жизнь после заката не потеряется. А все благодаря сменной двойной апертуре - по сути, камера работает, как человеческий глаз, и подстраивается под освещение. Даже если разбираться во всем некогда, режим "Авто" и без того делает удивительно четкие, яркие и качественные фото. Бросьте себе личный вызов: ведите фото- или видеодневник 365 дней подряд. Через год собственные мысли и эмоции оценятся иначе.

У Galaxy S9+ есть особо крутая фишка, которая точно понравится всем любителям снимать видео. Смартфон умеет делать сверхмедленную съемку — тот самый эпично выглядящий слоу-мо, знакомый многим еще по "Матрице" из 90-х. Известно, что наше восприятие часто меняют ощущение времени: минуты всплеска адреналина или эмоций будто растягивают секунды. Замедленное видео отражает такое восприятие и добавляет драмы роликам. Чем не повод запечатлеть свои спортивные увлечения — или даже игру в дженга с падающей башней?

Съемка с большой частотой кадров уже используется в мире науки. Вы и сами можете ощутить себя исследователем и превратить рутинные, казалось бы, действия, в магический эксперимент. Посмотрите, например, насколько иначе выглядит работа фонтана на киевской Венеции с эффектом слоу-мо!

Похвастаться снятым Samsung Galaxy S9+ помогает дисплей superAMOLED. Его заслуженно называют лучшим на рынке. Качество картинки достойно похвалы, изображение радует даже тогда, когда стоишь на пляже, а все вокруг залито солнечным светом. Даже когда на экране — снимки в темных тонах, детали хорошо видны.

За информационным шумом подлинные эмоции часто теряются. Но добавьте немного творчества — и настроение ваших роликов ощутимо изменится, а знакомые сюжеты наполнятся новым смыслом. Снимите самый простой полив цветка в режиме слоу-мо, добавьте лиричную песню — и результат окажется небольшим произведением искусства, которое всякий раз будет возвращать яркие воспоминания лета.

Смотри и учись

По прогнозам Infotrends, уже к 2020 году (а это всего через полтора года!) 75% мобильного трафика займет видеоконтент. Да и уже сегодня пользователи смотрят видео в среднем два часа в день. То есть, как минимум, по дороге на работу и обратно, благо, мобильный 3- и 4G интернет это позволяет.

Видео — это, как вы понимаете, не только ролики с котиками на YouTube. Это еще и вдохновляющие и познавательные спичи, и образовательные курсы, и видеолекции на множестве платформ, и сериалы, и документальные фильмы. Благодаря стереодинамикам не нужно будет напрягать слух или жаловаться на качество музыки. Или воспользуйтесь акцией и получите портативную колонку JBL Pulse3 в подарок — и лето станет ярче с музыкой.

Смартфон к тому же предлагает удобную мультизадачность. Функция App Pair позволяет одновременно смотреть видео и листать соцсети, или же общаться в мессенджере. А в рабочие будни, если все же не можете не почитать на ночь, включите встроенный фильтр синего света, чтобы не мешать организму готовиться ко сну.

Общайся и делись

Уже в 2016 году, по данным аналитиков, в Facebook, Instagram, WhatsApp и Snapchat каждый день загружалось более трех миллиардов снимков и 10 миллиардов видео. Нам важно делиться особенными и запоминающимися моментами с близкими людьми. Да и чего греха таить, похвастаться тем необычным и интересным, что нам встречается.

Телефон как устройство для звонков уже практически потерял свою роль: мы активно используем видеосвязь, эмодзи, стикеры и гифки, смешные картинки или селфи. Galaxy S9+ добавляет к этому новые возможности — с юмором и анимацией. В смартфоне есть функция - AR Emoji - грубо говоря, "живых" 3D-смайликов, которые отражают мимику и жесты на вашей цифровой копии. Кому-то может это показаться детским — но в этом и состоит один из вызовов ХХІ века: сохранять молодость души и готовность пробовать новое.

Не забывайте и о безопасности. Не проходит и дня, чтобы в заголовки новостей не попадали случаи утечки данных пользователей. С Galaxy S9+ об этом можно не беспокоиться: производитель позаботился не только о множестве способов аутентификации (например, сканер радужной оболочки глаза - еще недавно он был только в фантастических фильмах), но и о надежной программной защите. В смартфоне есть и Скрытая папка на случай, если необходимо максимально гарантировать безопасность конфиденциальной информации.

Пользоваться возможностями гаджетов проще, чем кажется. И новый флагман от Samsung это только подтверждает.