17 октября 2018, среда

Без кнопки "Home". iPad Pro станет абсолютным безрамочником с наличием Apple Pencil - СМИ

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В сети появились рендеры iPad Pro
Фото - mysmartprice.com

В сети появились рендеры iPad Pro

Согласно последним утечкам в сети, в новом iPad Pro избавятся от традиционной кнопки "Home" и добавят стилус Apple Pencil.

Как пишет Forbes, в очередном поколении iPad Pro ожидается полностью новый дизайн, наличие порта USB-C, самый быстрый процессор для устройств на iOS и стилус Apple Pencil.

Похоже, что компания также решила избавиться от единственной кнопки на устройстве, благодаря чему дисплей планшета получилось значительно расширить. 

Источник издания сообщает, что планшет должен выйти в двух вариантах - с экраном на 12,9 дюймов и 10,5 дюймов.

Ожидается, что презентация iPad Pro 2018 состоится в конце октября. 

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