Беспилотник с посылкой Почты России разбили о стену на первых же тестах

В российском городе Улан-Удэ из-за аварии сорвалась первая в РФ доставка почтовых отправлений беспилотным летательным аппаратом.

По предварительным данным, причиной крушения дрона стали многочисленные точки wi-fi, сообщает местная телекомпания Ариг Ус.

Посылку должны были отправить в поселок Нижний Саянтуй, который находится в 16 км от места запуска. Однако почти сразу после взлета дрон с 2-килограмовым грузом потерпел крушение. Беспилотник врезался в стену дома и разбился вдребезги. По всей видимости, теперь он вряд ли подлежит восстановлению.

На кадрах видео видно, как дрон сначала набирал высоту, а потом резко начал снижаться и врезался в трехэтажный многоквартирный дом. По счастливой случайности он не задел трех человек, которые в тот момент стояли возле подъезда.

"Сейчас разработчики будут выяснять точную причину. В любом случае отрицательный результат – тоже результат. Это был пилотный проект. Мы для себя определенные выводы сделали, их там целый ряд. Поэтому будем работать дальше", - сообщил после инцидента глава Бурятии Алексей Цыденов.

Он также отметил, что изначально место запуска планировалось не здесь. Но уже 2 апреля решили запустить его возле отделения почтовой связи для "хорошей картинки" по просьбе телевизионщиков. Однако новое место запуска дрона протестировать не успели. А как выяснилось позже, в этом месте сосредоточено 103 точки wi-fi. Тем не менее, точные причины крушения будут известны позже.

Ранее НВ сообщало, что Amazon будет сбрасывать посылки с дронов на парашютах. Американский гигант электронной торговли зарегистрировал патент, в котором описал доставку товаров своими беспилотниками с помощью парашютов. Способность опускать посылки вертикально может понадобиться при доставке в места с ограниченным воздушным пространством.