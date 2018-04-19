Apple зарегистрировала кодовые имена новых моделей iPhone

Компания Apple зарегистрировала на сайте Евразийской Экономической Комиссии сразу 11 новых iPhone, которые будут работать под управлением iOS 11.

Новые гаджеты могут показать в июне на конференции Apple для разработчиков WWDC 18, сообщает Gizmodo.

На сайте Евразийской Экономической Комиссии появились упоминания моделей A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 и A2106. Неясно, соответствуют ли эти номера модели уникальным моделям или просто разным размерам и носителям для одной и той же модели. Примечательно, что Apple впервые использует модельные номера с цифрой 2 в начале.

Можно предположить, что разница в моделях A19 ** и модели A20 ** - это разница между каким-то новым iPhone SE и совершенно новым iPhone SE Plus. Тем не менее, вполне возможно, что Apple покажет популярную полномасштабную линейку iPhone, которые основаны на форм-факторе iPhone X.

Судя по всему, Apple объявит о новых iPhone в ближайшем будущем. Регистрация нескольких новых моделей iPhone очень напоминает историю с регистрацией в феврале нынешнего года двух новых моделей iPad. Вскоре после этого, в марте, Apple выпустила два новых дешевых 9,7-дюймовых iPad (с поддержкой сотовой связи и с поддержкой Wi-Fi) на своем большом мероприятии в Чикаго. Еще одна регистрация в прошлом году предсказала новые модели MacBook до того, как Apple объявила о них на WWDC 2017.

Таким образом, похоже, что Apple собирается провести презентацию iPhone. Это может означать обновление для iPhone SE, или появление целого нового класса устройств, которые можно будет купить менее, чем за $1000. Последний раз свои iPhone на летнем мероприятии Apple представляла в 2010 году.

Ранее НВ сообщало, что компания Apple может начать производство iPhone 6S Plus на новом заводе в южной части Индии, чтобы снизить стоимость модели. Смартфоны будет производить партнер Apple - компания Wistron. Первоначально Wistron выпустит пробную партию iPhone 6s Plus, после чего Apple проверит качество и решит стоит ли запускать полноценное массовое производство смартфонов в Индии.