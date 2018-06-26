Apple выпустит новое поколение наушников Airpods в 2019 году

Компания Apple в следующем году обновит свои беспроводные наушники AirPods, а также представит новые накладные наушники.

В последней модели обещают звук "студийного качества", пишет Mashable со ссылкой на источники в отрасли.

AirPods получат несколько важных обновлений. Они будут водостойкими (вернее, не пострадают от дождя и пота) и получат функцию шумоподавления. Они будут стоить дороже, чем существующие AirPods стоимостью $159, что даст потребителям выбор между базовой и более дорогой версиями.

Компания также работает над беспроводным футляром-зарядкой для наушников, которые будут совместимы с зарядным устройством AirPower. На отсутствие этой функции владельцы наушников жаловались достаточно часто.

По словам источников, сначала новые Airpods должны были выйти в конце 2018 года, но запуск наушников был перенесен как минимум на начало 2019 года из-за проблем с разработкой.

Также сообщается о наушниках накладного типа, которые будут иметь более высокое качество звука, чем линейка Beats от Apple. Однако производство этого гаджета еще не началось, а проектные и технологические решения для продукта пока не доработаны.

В начале 2018 года НВ сообщало, что житель города Тампа в американском штате Флорида Джейсон Колон заявил, что он занимался в тренажерном зале, когда один из наушников AirPods начал дыметь у него в ухе. Мужчина вынул наушник, бросил на пол и пошел за помощью. Когда он вернулся, были видны следы взрыва.