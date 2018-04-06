Apple выпустит модульный Mac Pro в 2019 году

Компания Apple планирует выпустить в 2019 году обновленный модульный Mac Pro.

Продукт пока находится в разработке и точных сроков выпуска для него еще нет, пишет TechCrunch.

"Мы хотим быть прозрачными и открыто общаться с нашим сообществом профессионалов. Поэтому нам важно, чтобы они знали: новый Mac Pro - это продукт 2019 года", - заявил старший директор по маркетингу продуктов Mac Том Боджер.

Кроме необычной для Apple прозрачности, существует и финансовая причина для такого заявления. "Мы знаем, что сегодня есть много клиентов, которые принимают решение о покупке iMac Pro или об ожидании Mac Pro", - признался Боджер.

Также внутри компании была сформирована новая инженерная группа Pro Workflow Team, которую возглавил вице-президент Apple по разработке оборудования Джон Тернус. Ее сотрудники будут тестировать аппаратное и программное обеспечение Apple на собственных проектах.

"Мы фокусируемся на визуальных эффектах, видеомонтаже, 3D-анимации и производстве музыки. И мы привлекли невероятные таланты, настоящих мастеров своего дела", — сказал Тернус. Испытания "железа" Apple на реальном контенте, по его словам, поможет фирме лучше понять потребности своих пользователей.

"Это не обязательно всегда фундаментальные проблемы с производительностью. Это не то, что вы найдете в бенчмарке или автоматическом тестовом потоке. Вы знаете, что у нас есть примеры, где мы находим что-то неожиданное... Например, есть окно, которое 3D-аниматор часто использует, чтобы сделать некоторые тонкие настройки. Мы обнаружили проблему, что это окно открывалось по 6 до 10 секунд. А есть люди, которые делают это 100 раз в день. Они говорят, например, "я не могу работать на такой машине, это слишком медленно", поэтому мы копаем, и мы выясняем, что это было. В этом случае мы обнаружили, что что-то в графическом драйвере было неправильным", - объяснил Джон Тернус.

Такой анализ рабочего процесса позволил Apple найти и устранить проблемы, которые не могут быть решены путем обновления аппаратного обеспечения. По словам Тернуса, углубленный анализ того, как происходит рабочий процесс, помог им понять "болевые точки" оборудования.