Apple уступает. Исследование показало, что пользователи более лояльны к Android, чем к iOS

Владельцы гаджетов на Android демонстрируют более высокую лояльность к бренду операционной системы по сравнению с владельцами мобильных устройств на базе iOS.

Представители компании Consumer Research Research Partners подсчитали, что сегодня Android имеет коэффициент лояльности 91%, пишет TechCrunch.

Лояльность к бренду Android остается неизменной с начала 2016 года и остается на самом высоком уровне, когда-либо замеченном. У Android коэффициент лояльности - 91%, по сравнению с 86% для iOS. Этот коэффициент показывает процент клиентов из США, которые остались с операционной системой после того, когда они обновили свой телефон в 2017 году.

С января 2016 года по декабрь 2017 года лояльность Android варьировалась от 89 до 91%, а лояльность к iOS колебалась на несколько процентных пунктов ниже - от 85 до 88 процентов. При этом необходимо обратить внимание тот факт, что до 2014 года лояльность к iOS была гораздо выше, чем к Android.

"На данный момент есть только две мобильные операционные системы. Пользователи, по-видимому, выбирают одну, изучают ее, вкладывают средства в приложения и хранилище, и больше не хотят ее менять. Теперь Apple и Google нужно придумать, как продавать продукты и услуги этим лояльным клиентам", – сказал соучредитель CIRP Марк Левин.

Эксперты отметили, что разница между пользовательским опытом обеих операционных систем с каждым годом сокращается, при этом Android имеет гораздо более широкий выбор устройств. Пользователи могут переключаться на разные стили новых телефонов, не покидая Android.

"Мы знаем, что Android имеет большую базу пользователей, чем iOS, и из-за этой большей базы абсолютное число пользователей, которые переключаются на iOS с Android, столь же велико или больше, чем абсолютное число пользователей, которые переключаются на Android с iOS", - добавил Майк Левин.