Apple упростит названия своих новых iPhone

Компания Apple, вероятно, изменит подход к названиям новых смартфонов линейки iPhone и уберет оттуда цифры.

По мнению аналитиков Guggenheim Securities, Apple может сохранить бренд iPhone X для своих новых премиальных моделей, сообщает CNET.

"Мы полагаем, что в этом году Apple будет стремиться к упрощению названий фирменных смартфонов", - подчеркнул аналитик консалтинговой фирмы Guggenheim Securities Роберт Сихра.

Если предположения экспертов верны, два iPhone с дисплеями OLED могут сохранить бренд X и называться, к примеру, iPhone X Plus и iPhone X2 или iPhone X (2018). Аппарат среднего уровня с жидкокристаллическим экраном могут назвать iPhone (2018) без соответствующего номера.

За последние несколько лет компания отказалась от цифр в названиях своих планшетов. Единственным iPad с цифрой в названии, который Apple по-прежнему продает в своем интернет-магазине, является iPad mini 4. Остальные же модели называются iPad и iPad Pro с указанием года и диагонали. В частности, Apple упоминает "новый" iPad и iPad Pro на своем веб-сайте, чтобы отличать их от других поколений iPad или iPad Pro.

По мнению экспертов, Apple начинает предлагать все больше моделей iPhone, в разнообразии которых потребители могут запутаться. Поэтому и планируется изменение названий линейки смартфонов.