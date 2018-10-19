19 октября 2018, пятница

Apple разрешила пользователям узнать, какие личные данные компания собирает о них

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Apple разрешает пользователям контролировать, какую инормацию о них собирают

Apple разрешает пользователям контролировать, какую инормацию о них собирают

На веб-сайте Apple теперь можно посмотреть, какую информацию компания собирает о пользователях. Компания даже дает советы, как защитить устройства Apple. 

Как сообщает The Quint, на веб-сайте Apple появился новый раздел, касающийся приватности, где пользователи могут найти, какую информацию компания хранит о них.

Согласно Apple, эти данные могут касаться календарных записей, фотографий, документов, закладок в браузере, покупок в App Store, напоминаний или истории о ремонте устройства.

Эксперты связывают появление этой функции с введением общего регламента по защите данных (GDPR) в Европе. 

Глава Apple Тим Кук неоднократно заявлял, что приватность является базовым правом их пользователей.

В Apple делают акцент на том, что их бизнес модель предусматривает продажу аппаратного обеспечения и онлайн-сервисов, а не торговлю данными пользователей.

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