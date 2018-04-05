Apple работает над iPhone с изогнутым экраном - СМИ

Компания Apple работает над функцией бесконтактного управления и изогнутыми экранами для будущих iPhone.

Такие новшества могут помочь компании выделить свои смартфоны на все более переполненном рынке, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Функция бесконтактного управления позволила бы пользователям iPhone выполнять некоторые задачи, перемещая палец около экрана, но не нажимая на него. Технология, вероятно, не будет готова для потребителей в течение как еще минимум двух лет, уверяет источник, знакомый с работой компании.

Samsung и другие производители уже используют датчики движения для распознавания жестов над поверхностью экрана. Apple, в свою очередь, планирует применение технологии на основе Face ID, только анализировать она будет не лицо, а положение пальцев руки.

Apple также разрабатывает дисплеи iPhone, которые будут изгибаться от верха к низу смартфона, сказал один из людей, знакомых с ситуацией. Это отличается от последних экранов смартфонов Samsung, которые выгибаются на боковых кромках. До сих пор почти каждая модель iPhone использовала плоский дисплей.

Лишь OLED-экран у iPhone X слегка изгибается в нижней части, но это почти незаметно человеческому глазу. Это связано с тем, что дисплей на органических светодиодах (технология OLED) можно разработать гибким в отличие от жидкокристаллического дисплея, который использовался в версиях iPhone до модели X.

Обе функции все еще находятся на ранней стадии исследований и разработок, и Apple может отказаться от подобных усовершенствований. Пресс-секретарь Apple отказалась от комментариев для Bloomberg.

Ранее НВ сообщало, что компания Apple впервые занялась производством дисплеев для своих устройств на фабрике вблизи своей штаб-квартиры в Калифорнии. Технологический гигант вкладывает значительные средства в разработку экранов MicroLED следующего поколения. Небольшое количество экранов для тестирования уже сделано.