Apple прекратила продажи iPhone X сразу после ежегодной презентации

Менее чем через год после выхода Apple прекратила продажи iPhone X на своем официальном сайте.

Также с сайта компании исчезли модели iPhone SE и iPhone 6s, пишет The Verge.

Таким образом, помимо представленных 12 сентября iPhone XS, XS Max и iPhone X в продаже остались лишь версии iPhone 7 и 8. Это означает, что официальный сайт Apple больше не предлагает смартфоны с традиционным аудиоразъемом.

Несмотря на слухи о низких продажах с момента его запуска, доходы Apple показали, что iPhone X действительно продается достаточно хорошо. Генеральный директор Тим Кук заявил в феврале: "iPhone X превзошел наши ожидания и стал нашим самым продаваемым iPhone каждую неделю с момента его старта в ноябре".

Тем не менее, с выходом новых iPhone XS, XS Max и iPhone XR, действительно имеет смысл удалить iPhone X из линейки. Впрочем, такое решение не исключает продажу старых устройств на развивающихся рынках, таких как Индия.

Ранее НВ сообщало, что совокупные поставки iPhone X достигли 63 миллионов единиц к концу августа 2018 года. Это ниже, чем iPhone 6 за аналогичный период. Но при этом доход от iPhone X - значительно больше, чем от предыдущих моделей. Таким образом, iPhone X помог Apple добиться роста доходов вместо роста объемов продаж.

Напомним, 12 сентября Apple презентовала новый модельный ряд устройств 2018. Как и год назад, Apple показала три новые модели. Компания намеревается выстроить новую продуктовую линейку на основе iPhone X с 5,8-дюймовым OLED-экраном. Все три новинки унаследовали нынешний iPhone X в его основных "фишках".