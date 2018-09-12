Apple представила iPhone Xr с LCD-экраном

В театре имени Стива Джобса в Купертино показали третий из обновленной линейки iPhone - модель Xr.

Главной особеннностью новинки стал LCD-экран с диагональю в 6,1 дюйма с разрешением 1792 х 828 с плотностью изображения 326 точек на дюйм. iPhone Xr при меньших размерах корпуса имеет значительно больший дисплей, чем у iPhone 8 Plus.

Смартфон получил “монобровь”, управление жестами по экрану и систему распознавания лица Face ID. В то же время, смартфон лишился поддержки 3D Touch.

В нем установлен процессор Apple A12, где впервые для комерческой электроники применили техпроцесс в 7 нанометров. Чипсет на 30% быстрее и на 40% энергоэффективнее А11, который установлен в iPhone X.

Для снижения стоимости гаджет оснащен алюминиевой рамкой. Уровень защиты от воды и пыли — IP67, немного попроще, чем у флагманов.

В отличие от iPhone XS и iPhone XS Max, основная камера у этого гаджета одинарная. В ней используется широкоугольный объектив и сенсор на 12 Мп. При этом в iPhone Xr машинное обучение позволяет делать портретные снимки с эффекитом боке и с одной камерой.

Модель iPhone XR будет продаваться в шести цветах: белом, красном, черном, желтом, синем и коралловом. Объем памяти - от 64 до 256 ГБ. Предзаказы на iPhone Xr начнутся 19 октября, а в продажу устройства поступят 26 октября. Стоимость iPhone Xr составит $749.

Судя по всему, это будет самый массовый iPhone следующего года, призванный заменить бестселлеры последних лет - iPhone 5s и его наследника iPhone SE.