Apple потребовала от разработчиков приложений обеспечить поддержку экрана iPhone X

Судя по всему, продажи iPhone X не собираются сворачивать, поскольку все новые приложения, представленные в App Store с апреля 2018 года, должны поддерживать дисплей Super Retina от iPhone X.

Создатели новых приложений должны обеспечить их работу с вырезом вверху экрана последнего iPhone, сообщает 9to5mac.com.

Изначально Apple не установила крайний срок, когда обновления существующих приложений должны поддерживать iPhone X. Более того, большинство разработчиков, создающих новые приложения, уже нацелены на iPhone X в качестве главного приоритета.

Однако такое заявление Apple может свидетельствовать о том, что компания не планирует в ближайшее время отказываться от продажи iPhone X и точно будет использовать OLED-экран нового типа в своих следующих моделях.

Кроме того, с апреля все новые приложения также должны быть совместимы с IOS 11 SDK. Также Apple заявила, что "поощряет" использование новейших функций iOS 11, таких как Core ML, SiriKit и ARKit. Такое заявление должно предотвратить появление в App Store в целом устаревшего программного обеспечения.

Ранее НВ сообщало, что аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо предсказал, что производство iPhone X прекратится уже летом 2018 года. Причиной остановки выпуска флагманского смартфона может стать низкий спрос на iPhone X в Китае. Аналитик утверждает, что спрос на iPhone X ниже ожидаемого.

Тем не менее, новые заявления Apple говорят о том, что экран iPhone X никуда не денется в ближайшие месяцы и разработчикам придется адаптировать свои приложения именно под такие экраны.