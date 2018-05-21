Apple планирует выпустить умную колонку под брендом Beats

Компания Apple собирается выпустить более дешевую умную колонку, которая будет продаваться под брендом Beats.

Стоимость устройства составит $199, что на $150 меньше, чем нынешние колонки Apple HomePod, пишет 9to5mac.com со ссылкой на источники в цепи поставок.

Apple якобы ведет переговоры с поставщиком MediaTek для создания более дешевого варианта HomePod. Самым интересным в утечке является то, что устройство будет выпускаться под брендом Beats. Такой динамик может стоить всего $199, но, скорее всего, в нем не будет ассистента Siri.

Также в новом устройстве заявлена поддержка AirPlay 2 для объединения нескольких колонок в одну систему и трансляции потокового звучания с подключенного мобильного устройства.

Вероятно, новое имя дадут колонкам для того, чтобы младшая модель напрямую не конкурировала со старшей.

Отметим, утечка данных из Китая в прошлом месяце показала, что Apple может выпускать более доступную версию HomePod уже в конце этого года. Другой источник отмечал, что более дешевый вариант HomePod появится во второй половине этого года.

Ранее НВ сообщало, что по данным от исследовательской фирмы Strategy Analytics, Apple отгрузила лишь 600 000 своих умных колонок HomePod. При этом следует отметить, что HomePod не продавались до 9 февраля, поэтому у Apple не было полного квартала. Тем не менее, медленный старт HomePod, похоже, говорит о том, что продукт не соответствует ожиданиям Apple.