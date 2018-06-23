Apple планировала выпустить iPhone X без порта зарядки - СМИ

Во время производства iPhone X компания Apple планировала убрать разъем Lightning, оставив только беспроводную зарядку.

Однако, технология беспроводной зарядки оказалась слишком медленной, пишет The Next Web.

"Когда Apple удалила гнездо для наушников с iPhone 7, это раскритиковали, как плохой выбор дизайна. Но мы все должны быть благодарны за то, что идея Apple о ликвидации порта Lightning на iPhone X не была реализована", - подчеркивают журналисты The Next Web.

По словам людей, знакомых с работой компании, дизайнеры Apple в конечном итоге надеются удалить большую часть внешних портов и кнопок на iPhone, включая зарядное устройство. Интересно, что Джони Айв, главный дизайнер iPhone, ранее отмечал, что хочет видеть смартфон "единым бруском стекла".

Технологию должны были реализовать за счет беспроводного зарядного коврика AirPower. Первоначально Apple надеялась выпустить его в июне, но оказалось, что беспроводное зарядное устройство, которое может обрабатывать сразу несколько устройств, сложно сделать. Сейчас компания надеется выпустить новинку в сентябре.

Тем не менее, беспроводная зарядка сейчас слишком медленная. У Samsung, возможно, самая быстрая беспроводная зарядка, но она все еще намного медленнее, чем средняя скорость проводной зарядки на Android.

"Вы должны носить беспроводное зарядное устройство повсюду. И это просто зарядка. Как насчет подключения телефона к ноутбуку? Что относительно богатства аксессуаров, которым нужен порт Lightning?", - отмечают пользователи.