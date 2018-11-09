Apple патентует наушники, которые "понимают", в каком ухе находятся

Компания Apple получила патент на наушники, которые автоматически меняют звучание в зависимости от того, в какую из ушных раковин вы их вставляете.

Патент получил название "Система и метод автоматического обнаружения левого уха для наушников", пишет The Verge.

Он описывает пару наушников, которые будут обратимы, то есть могут автоматически определять, какая ушная раковина является правой или левой, основываясь на том, как вы их вставляете.

Патентные заявки описывают систему, в которой каждый наушник будет иметь пять микрофонов для определения того, в какой ушкой раковине они оказались. Как только наушники определили размещение, они могут использовать эти микрофонные массивы, для улучшения качества звучания и шумоподавления.

В патенте основное внимание уделяется технологии, которая определяет, какой наушник на какое ухо надет. Но, предположительно, Apple может применить этот патент иначе, чтобы правильно воспроизводить правые и левые стереосигналы на соответствующее ухо.

Но, как это всегда бывает с патентами Apple, нет никаких признаков того, что компания фактически использует эту технологию в продукте. Мы даже не знаем, действительно ли подобные наушники Apple реальны.

Ранее НВ сообщало, что новые беспроводные наушники Apple AirPods 2 появились в базе данных организации Bluetooth SIG, которая их сертифицировала. Номер версии аппаратного обеспечения Apple указан как REV1.1, по сравнению с аппаратным списком REV1.0 оригинальных AirPod. Из документов организации Bluetooth SIG можно понять, что новые AirPods подключаются к iPhone, iPad, или Mac с использованием Bluetooth 5.0.