Apple отложит выход смартфона iPhone SE 2 - СМИ

Смартфон iPhone SE 2 в этом году не появится, потому что Apple фокусируется на более крупных моделях.

Выйдет ли компактный смартфон iPhone SE 2 хотя бы в следующем году, остается неизвестным, пишет Phone Arena.

Анонс iPhone SE 2 ожидали на конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), которая прошла в Сан-Хосе с 4 по 8 июня. Однако презентация смартфона не состоялась.

По словам источников, производитель чехлов Olixar в прошлом месяце был "настолько уверен в этой информации, что начал производство на своей официальной линейке аксессуаров", но прекратил производство, так как его источники подтвердили отмену модели.

Большинство источников полагали, что iPhone SE 2018 года будет оснащен обновленными внутренностями, аналогичными тем, которые установлены iPhone 7, например, процессором A10 Fusion. Опции памяти должны были сохраниться — 2 ГБ оперативной с 32 или 128 ГБ встроенной Тем не менее, некоторые функции, вроде двойной камеры или 3D Touch, будут недоступны. Также смартфон может лишиться привычного 3,5 мм аудиопорта.

Отмечается, что второе поколение iPhone SE или iPhone X Mini было ориентировано на группу любителей 4-дюймового форм-фактора. Таких смартфонов на рынке становится все меньше.

"Мы надеемся, что в будущем мы увидим еще один "мини" или "SE" iPhone, но на данный момент это кажется маловероятным. Ультракомпактные телефоны в настоящее время во многом становятся чертой низкого сегмента рынка, и даже там они являются меньшинством", - сокрушаются журналисты Phone Arena. Возможно, новый iPhone SE все же выйдет в следующем году.

Ранее НВ сообщало, что будущие iPhone получат разъем USB-C вместо привычного для Apple интерфейса Lightning. Сейчас Apple пересматривает компоновку зарядных устройств и связанного с ними интерфейса. Обновление, как уверяет источник, касается iPhone и iPad следующего поколения, и, скорее всего, у Apple появится серия iPhone 2019 с поддержкой USB Type-C.