Apple может оснастить следующий iPhone тройной камерой - СМИ

Компания Apple с большой вероятностью выпустит как минимум одну модель iPhone с тройной основной камерой.

Судя по всему, это произойдет во второй половине 2019 года, сообщает CNET со ссылкой на источники в Тайване.

Аналитик компании Yuanta Securities Джефф Пу прогнозирует, что Apple может выпустить во второй половине 2019 года iPhone с тремя задними 12-мегапиксельными камерами и оптической стабилизацией изображения. Пу пришел к такому выводу, изучив записку профилирования Largan, компании, которая производит телефонные линзы для Apple.

Прогноз Пу находится в соответствии с отчетом издания Economic Daily News, в котором также отмечается, что iPhone с тремя камерами будет выпущен в 2019 году. Два отчета независимо друг от друга упоминают те же три 12-мегапиксельные камеры, но Пу также предсказывает появление оптической стабилизации.

Пу полагает, что телефоны с тремя камерами станут следующим трендом в мире смартфонов, частично благодаря Huawei и ее трехкамерной модели Huawei P20 Pro. Пока в ассортименте Apple представлены модели iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus и iPhone X, которые оснащены сдвоенными камерами.

Ранее НВ сообщало, что акции американского технологического гиганта Apple достигли рекордного уровня после новостей о том, что компания Berkshire Hathaway, подконтрольная Уоррену Баффетту, купила еще 75 млн акций. Капитализация компании превысила $931 млрд.