Apple летом представит iPad Pro с дисплеем 11 дюймов

Компания Apple планирует выпустить новый планшет iPad Pro с диагональю дисплея около 11 дюймов.

Вероятно, такой размер экрана будет достигнут за счет уменьшения рамок, пишет Macrumors со ссылкой на публикацию в тайваньском журнале Economic Daily News.

В сети уже повлялись слухи о 10,5-дюймовом iPad Pro с более тонкими рамками и без кнопки Home. Вероятно он получит чуть больший 11-дюймовый дисплей без увеличения физического размера самого гаджета. Это похоже на iPhone X, который получил 5,8-дюймовый экран, хотя был меньше, чем iPhone 8 Plus.

11-дюймовый iPad Pro и обновленный 12,9-дюймовый iPad Pro, скорее всего, будут выпущены на ежегодной конференции Apple Worldwide Developers Conference в июне. Ожидается, что обе новые модели iPad Pro будут оснащены Face ID и более быстрыми восьмиядерными процессорами Apple A11X.

Неясно, будут ли в планшетах вырез для системы TrueDepth или более тонкий, равномерный верхний ободок, в котором достаточно места для размещения камеры и сенсорной технологии, которая обеспечивает распознавание лица.

При этом в статье говорится о том, что Apple не планирует анонсировать новые модели iPhone в первой половине 2018 года.