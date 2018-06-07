Лучший телефон в мире? Ага, как же. Итоги длительного теста Apple iPhone SE

Самый маленький айфон остается одним из самых продаваемых устройств для Apple. Что на самом деле представляет собой Apple iPhone SE и стоит ли рассматривать его для покупки? Вот впечатления после почти года использования смартфона.

Появление Apple iPhone SE в 2016 году было встречено фанатами с энтузиазмом, а скептиками - с усмешкой.

Первые восторгались заботой Apple о тех, кто помнит заветы великого Стива Джобса и считает, что смартфоном нужно управлять одной рукой (что невозможно в случае с большими диагоналями экрана).

Вторые кричали, что будущее за большими экранами и попытка “переиздать” iPhone 5s с новой начинкой обречена на провал.

Два года спустя статистика показывает, что правы были скорее первые. Apple iPhone SE остается едва ли не самой продаваемой моделью компании в мире и, следовательно, одним из ключевых источников прибыли.

Отсюда и такая длительность жизни.

В 2017 году модель получила незначительный апгрейд. Из продажи исчезли версии с 16 и 64 ГБ встроенной памяти (доступны лишь 32 и 128 ГБ). И модель до сих пор продается. А фанатам маленьких диагоналей обещают Apple iPhone SE 2, по слухам, там будет дизайн похожий на уменьшенную копию Apple iPhone X.

Словом, компания намерена продолжать выпуск “маленького” смартфона, поскольку он востребован на рынке.

Казалось бы, это парадокс. В эпоху, когда все производители (включая саму Apple c “десяткой”) стремятся втиснуть в смартфоны экран как можно большей диагонали, зачем нужно устройство с откровенно маленьким экраном?

У фанатов модели есть простой ответ на этот вопрос - Apple iPhone SE - это идеальная звонилка.

Джобс был прав, говорят они, нужен смартфон, которым можно полноценно управлять одной рукой. А с маленькой диагональю можно смириться, для серьезной работы есть другие устройства, например, планшеты и ноутбуки.

Я использую Apple iPhone SE уже около года в качестве одного из своих основных смартфонов. И вот к каким выводам я пришел.

Apple iPhone SE - что понравилось

Размеры

Ну разумеется, самая главная “фишка” Apple iPhone SE - компактные размеры смартфона. Он кажется малышом в сравнению с типичными современными смартфонами.

В первое время я часто ловил себя на мысли, что нервно ощупываю карманы - “куда же я его положил” - потому что на ходу смартфон не чувствуется. Не то, что обычная “шестерка” или “семерка”, которую безошибочно чувствуешь в кармане.

Смартфоном действительно удобно пользоваться одной рукой. Это, в частности, позволяет набирать СМС за рулем (только тсссс, никому не говорите, что я иногда так делаю).

Качество связи

Вроде бы странный пункт. Времена, когда такой параметр как качество связи занимал важное место в обзорах телефонов, прошли лет десять назад. Сегодня вроде бы все делают телефоны, в которых хорошо слышно собеседника в любых условиях.

Но все же могу отметить, что у iPhone SE большой запас громкости разговорного динамика и просто отменная передача голоса. Это чувствуется, когда возвращаюсь на iPhone SE после недели с каким-нибудь “андроидом” среднего уровня. Каждый день разговариваю по несколько раз с одними и теми же собеседниками (дочка, жена и т.д.), разница в передаче голоса чувствуется.

Быстродействие

В iPhone SE установлена начинка от iPhone 6s, вроде бы не новое “железо”, но к быстродействию претензий нет. Ничего не тормозит, не лагает.

Возможно, это впечатление связано с тем, что на iPhone SE не очень хочется запускать “тяжелые” игрушки или вообще делать что-то сложное (см. ниже).

Дизайн

Специально оставил этот пункт на закуску среди плюсов. Дизайн “пятерки” - это классика. Смартфон отлично смотрится с любого ракурса, выглядит привычно (все таки он фактически не менялся с 2012 года), но не заезженно. Это что-то сродни “мерседесу”, правда, в случае с iPhone SE - “мерседесу” очень компактному.

Одна и та же игра выглядит несколько по разному на iPhone 6s Plus (слева) и iPhone SE

Apple iPhone SE - что не понравилось

Экран

Смешно, но главный плюс Apple iPhone SE - его компактные размеры, является и его главным минусом.

После любого современного смартфона с диагональю экрана более 5 дюймов (а это 99% современных смартфонов) 4-дюймовый экран iPhone SE кажется забавным недоразумением для любых задач, кроме выбора номера из телефонной книги.

Фото просматривать не очень удобно (приходится все время зумировать). При просмотре видео едва ли не тыкаешься носом в экран, чтобы все разглядеть. И я уже молчу об играх, например, мой любимый Mahjong на 4-дюймовом экране - это просто пытка для глаз.

Разумеется, если пользоваться только iPhone SE и не брать в руки другие смартфоны, то к размерам привыкаешь. Но стоит взять в руки какой-нибудь фаблет, как сразу понимаешь, чего лишаешься с маленькой диагональю экрана.

Камера

По нынешним меркам камера iPhone SE снимает весьма средненько.

Ее главное достоинство - быстрота запуска приложения камера и готовности к съемке, а также скорость работы автофокуса. В остальном камера не особо радует. В фотографиях, снятых на iPhone SE безошибочно чувствуется “мыло”, в том смысле, что даже на самых удачных кадрах не возникает вопроса “чем это снято”. Снимки ну очень “телефонные”.

Время автономной работы

Я не хочу сказать, что Apple iPhone SE работает мало. Нет, это типичный “айфон”, который доживает с утра до вечера при довольно активном использовании.

Но если уж кто-то говорит о том, что Apple iPhone SE - идеальная “звонилка”, то хотелось бы, чтобы время автономной работы было побольше.

Заряжать просто “звонилку” каждый вечер - несколько обломно.

Apple iPhone SE - вердикт НВ

8/10

Возможно, Apple iPhone SE, который нынче можно купить за божеские 10-11 тыс. грн, можно было бы назвать лучшей в мире звонилкой, если бы маленький экран оборачивался помимо компактности устройства еще и длительным временем автономной работы.

Но это не так. Apple iPhone SE работает от одной зарядки не больше, чем большие айфоны.

У тех, кто пробовал смартфоны с большей диагональю iPhone SE вызовет стойкое нежелание когда-либо запускать Safari и многие другие приложения, связанные с интернетом. Маленький экран откровенно не располагает к этому.

Играть в игры на Apple iPhone SE тоже не очень удобно. И камера по нынешним меркам откровенно посредственная.

И набирать текст на маленькой клавиатуре на маленьком экране не очень удобно.

Словом, Apple iPhone SE подойдет только тем, кто действительно зациклен на использовании смартфона одной рукой, и при этом в основном использует в смартфоне телефонную функцию. И больше ничего (ну может еще плеер).

Но для тех, кто только звонит, есть обычные звонилки, которые стоят гораздо дешевле и работают дольше от одной зарядки. Правда, конечно, у них нет синхронизации с iCloud и “яблочка” на спинке.

В общем, подводя итог, я могу долго критиковать iPhone SE… но расставаться с ним не планирую. И жду iPhone SE 2.

Вот такой парадокс. Парадокс имени Стива Джобса.