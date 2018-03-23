Apple готовится представить недорогой iPad в ближайшие дни

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Тим Кук вскоре представит новый iPad

Тим Кук вскоре представит новый iPad

Компания Apple разослала приглашение на мероприятие, посвященное образованию, которое состоится 27 марта.

Вероятно, на презентации покажут "недорогой iPad" вместе с новым образовательным программным обеспечением, пишет The Verge

Более ранние слухи предполагали, что Apple готовит к выпуску бюджетный iPad за $259, поскольку компания пытается потеснить Google и Microsoft на рынке образовательных технологий. Дело в том, что именно цена является ключевым фактором продаж устройств для школ и студентов.

Агентство Bloomberg также сообщает, что более дешевый ноутбук MacBook все еще находится в разработке и, скорее всего, заменит MacBook Air со стоимостью менее $1000. Компания Apple не обновляла MacBook Air с 2010 года. Новый ноутбук, скорее всего, получит 13,3-дюймовый экран разрешением 2560 на 1600 пикселей.

Интересно, что в этот же день, 27 марта, состоится презентация новых флагманских смартфонов Huawei P20 и P20 Pro, а также анонс топового аппарата Xiaomi — Mi MIX 2S.

Ранее НВ сообщало, что компания Apple планирует выпустить новый планшет iPad Pro с диагональю дисплея около 11 дюймов. Вероятно, такой размер экрана будет достигнут за счет уменьшения рамок. Планировалось, что 11-дюймовый iPad Pro и обновленный 12,9-дюймовый iPad Pro будут выпущены на ежегодной конференции Apple Worldwide Developers Conference в июне.

 

 

 

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