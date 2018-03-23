Apple готовится представить недорогой iPad в ближайшие дни

Компания Apple разослала приглашение на мероприятие, посвященное образованию, которое состоится 27 марта.

Вероятно, на презентации покажут "недорогой iPad" вместе с новым образовательным программным обеспечением, пишет The Verge.

Более ранние слухи предполагали, что Apple готовит к выпуску бюджетный iPad за $259, поскольку компания пытается потеснить Google и Microsoft на рынке образовательных технологий. Дело в том, что именно цена является ключевым фактором продаж устройств для школ и студентов.

Агентство Bloomberg также сообщает, что более дешевый ноутбук MacBook все еще находится в разработке и, скорее всего, заменит MacBook Air со стоимостью менее $1000. Компания Apple не обновляла MacBook Air с 2010 года. Новый ноутбук, скорее всего, получит 13,3-дюймовый экран разрешением 2560 на 1600 пикселей.

Интересно, что в этот же день, 27 марта, состоится презентация новых флагманских смартфонов Huawei P20 и P20 Pro, а также анонс топового аппарата Xiaomi — Mi MIX 2S.

Ранее НВ сообщало, что компания Apple планирует выпустить новый планшет iPad Pro с диагональю дисплея около 11 дюймов. Вероятно, такой размер экрана будет достигнут за счет уменьшения рамок. Планировалось, что 11-дюймовый iPad Pro и обновленный 12,9-дюймовый iPad Pro будут выпущены на ежегодной конференции Apple Worldwide Developers Conference в июне.