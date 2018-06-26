Apple готовит к выпуску новые наушники - Bloomberg

Издание Bloomberg сообщает, что компания Apple собирается расширить свою линейке беспроводных наушников AirPods.

Издание отмечает, что новые наушники будут оснащены биометрическими датчиками для отслеживания сердечного ритма и свойствами шумоподавления.

Также наушники будут защищены от попадения воды.

По данным журналистов, новые наушники будут дороже первой модели AirPods и появятся в магазинах не ранее 2019 года.

Компания Apple готовит также накладные наушники, но дата их выхода неизвестна.

Ранее сообщалось, что Apple планировала выпустить iPhone X без порта зарядки.