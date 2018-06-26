26 июня 2018, вторник

Apple готовит к выпуску новые наушники - Bloomberg

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Предыдущая модель наушников AirPods

Предыдущая модель наушников AirPods

Издание Bloomberg сообщает, что компания Apple собирается расширить свою линейке беспроводных наушников AirPods.

Издание отмечает, что новые наушники будут оснащены биометрическими датчиками для отслеживания сердечного ритма и свойствами шумоподавления.

Также наушники будут защищены от попадения воды.

По данным журналистов, новые наушники будут дороже первой модели AirPods и появятся в магазинах не ранее 2019 года.

Компания Apple готовит также накладные наушники, но дата их выхода неизвестна.

Ранее сообщалось, что Apple планировала выпустить iPhone X без порта зарядки.

 

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