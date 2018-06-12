12 июня 2018, вторник

Apple готова отказаться от разъема Lightning в смартфонах - СМИ

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iPhone получит новый разъем

iPhone получит новый разъем

Тайваньские источники уверяют, что будущие iPhone получат разъем USB-C вместо привычного для Apple интерфейса Lightning.

Сейчас Apple пересматривает компоновку зарядных устройств и связанного с ними интерфейса, сообщает DigiTimes

Обновление, как уверяет источник, касается iPhone и iPad следующего поколения, и, скорее всего, у Apple появится серия iPhone 2019 с поддержкой USB Type-C.

Интересно, что внедрение USB Type-C в MacBook серии Apple уже побудило производителей ноутбуков последовать их примеру. Ожидается, что использование USB-C в других гаджетах Apple также ускорит внедрение этого разъема производителями смартфонов.

Сейчас разъем USB Type-C имеется у всех флагманских мобильных аппаратов на Android. Популярность интерфейса Type-C у производителей более дешевых моделей будет во многом зависеть от внедрения этого разъема в iPhone.

В моделях iPhone, которые будут представлены осенью текущего года, портов USB-C не будет, уверен источник. По его словам, Apple все еще находится в стадии редизайна и не сможет за оставшиеся месяцы внедрить эту технологию.

Ранее НВ сообщало, что инсайдеры опубликовали новые подробности о новом флагмане Apple, раскрыв, в том числе размеры гаджета. Судя по изображению, модель под условным названием iPhone X Plus получит большой 6.5-дюймовый дисплей с вырезом сверху. Габариты смартфона составят 157,2 х 77,1 мм.

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