И снова здравствуйте. Чего ждать от второй презентации Apple за эту осень

Apple проводит вторую презентацию своей продукции за осень 2018-го. На этот раз компания должна представить новые планшеты, компьютеры и мобильные аксессуары. Презентация состоится 30 октября в 16:00 по киевскому времени.
Полтора месяца назад действующий глава Apple Тим Кук вместе со своей командой показали миру новую линейку iPhone. Обсуждения преимуществ и недостатков смартфонов, сопоставление их цены/качества и, конечно же, сравнение с конкурентами до сих пор актуальны в сети.
Тем не менее сегодня представители Купертино планируют еще раз пустить пыль в глаза хейтерам и порадовать фанатов “яблочных” гаджетов: 30 октября Apple презентует обновленный модельный ряд своей электроники. На этот раз событие пройдет не в Калифорнии, а в нью-йоркском Бруклине в 10 утра по местному времени.
НВ собрало все, что известно о грядущих устройствах Apple.
MacBook Air
Похоже, корпорация Apple наконец завершила застой в производстве компьютеров Mac, которые в последнее время демонстрировали ограниченные показатели продаж.
Одна из главных новинок – ноутбук MacBook Air, которую не показали 13 сентября в Театре имени Стива Джобса, безусловно, должна стать хедлайнером сегодняшнего вечера.
Ранее НВ уже информировало, что кроме нового процессора, устройство должны оснастить экраном Retina с тонкими рамками и более резким разрешением, поскольку текущий MacBook Air – единственный лептоп в линейке, не имеющий высококачественного дисплея.
Приближенный к Apple аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо предсказал, что новая версия ноутбука будет дешевле, чем предыдущее поколение.
Компания планирует оставить компьютер доступным для широкого круга аудитории и учебных учреждений, которые часто покупают такую технику оптом, поэтому цена на MacBook Air 2018 должна остаться в пределах $1000.
iPad Pro
Согласно последним утечкам информации в сети, главным преобразованием в новом iPad Pro станет отсутствие традиционной кнопки "Home".
Источники, которые уже создали рендеры ожидаемой модели, предполагают, что планшет поступит в двух версиях – с экраном на 12,9 и 10,5 дюйма. Впрочем, тот же Мин-Чи Куо еще летом утверждал, что Apple откажется от 10,5-дюймового дисплея в пользу 11-дюймового.
Вдобавок к абсолютно новому дизайну из качественных изменений ожидается наличие самого быстрого процессора для устройств на iOS, современный порт USB-C и даже стилус Apple Pencil.
Вероятно, из-за отказа от кнопки “Home” со сканером отпечатков пальцев, iPad Pro получит функцию Face ID, которая сможет разблокировать устройство через распознавание лица.
Mac Mini
В Bloomberg уверены, что сегодня также увидит свет новая профессиональная версия персонального компьютера Mac Mini.
В модели должны улучшить процессор и увеличить объем встроенной памяти. Apple ориентирует продукт в первую очередь на разработчиков и программистов.
Как известно, этот системный блок поставляется без экрана, клавиатуры, мыши, а его цена должна составить около $500.
Другие аксессуары
Помимо полноценных гаджетов, от Кука и Ко. ожидают дату начала продаж и цены на систему беспроводной зарядки AirPower, которую компания анонсировала еще в сентябре прошлого года.
Электронная платформа может заряжать ваш iPhone, наушники AirPods и смарт-часы Apple Watch одновременно.
Существует и небольшая вероятность того, что вместо мультифункциональной зарядки AirPower компания Apple представит небольшой кейс-беспроводную зарядку для беспроводных наушников AirPods.
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