Apple допустила в Mac Store программу для майнинга криптовалют

Яблочная корпорация, которая известна своей щепетильностью к продуктам сторонних разработчиков, пропустила в свой магазин программное обеспечение (ПО) для добычи виртуальных монет.

Владельцам компьютеров Apple, которые установили из официального магазина Mac Store программу Calendar 2, не понравился ее необычный функционал. Ее разработчик кроме привычных опций планировщика событий и задач добавил возможность добычи криптовалюты, сообщила BBC.

На многочисленные жалобы владельцев Apple Mac, которые установили Calendar 2, компания Qbix, которая создала это ПО, вынуждена была отключить код майнинга. Среди озвученных причин - добыча криптовалюты замедляла работу компьютеров.

По данным сайта Qbix, его Calendar 2 по состоянию на март 2018 загрузило 757 тыс. пользователей. Эта цифра включает в себя все версии ПО, тогда как обновление с майнингом криптовалюты Monero разработчик выпустил на прошлой неделе. С тех пор начали поступать жалобы от клиентов, которые не смогли отключить код для добычи. Те же, которые его запустили, жаловались на то, что эта опция поглотила слишком много вычислительных ресурсов их компьютеров, тем самым замедлив их работу.