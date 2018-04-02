Apple добавила в MacOS поддержку внешних графических процессоров

Компания Apple представила очередное обновление десктопной операционной системы macOS 10.13.4.

Одним из главных нововведений стала поддержка внешних графических процессоров eGPU, которую обещали внедрить еще в прошлом году, пишет The Verge.

С последним обновлением macOS High Sierra пользователи смогут подключить несколько различных графических карт к Mac через порт Thunderbolt 3 и использовать дополнительную мощность для ускорения процессов, включая игры и видеомонтаж. Apple специально отметила, что такое решение важно для поддержки VR.

Такое решение будет особенно удобно для людей, которым требуется портативное и легкое устройство для работы, и производительное устройство для дома. Порт Thunderbolt 3, используемый для подключения, имеет хорошую пропускную способность, поэтому внешние видеокарты будут работать с минимальными потерями производительности.

На данный момент пользователи могут выбирать только из тех моделей внешних графических процессоров, которые официально поддерживаются. При этом компания Apple поддерживает только некоторые из видеокарт AMD Radeon. Карты Nvidia Geforce официально не поддерживаются, однако некоторые пользователи успешно использовали видеокарты Nvidia во время бета-тестирования.

Еще одна проблема заключается в поддержке только порта Thunderbolt 3, которым оснащены Macbook 2016, 2017 Pro, iMac 2017 и iMac Pro. При этом такая технология обеспечивает скорость передачи данных, достигающую 40 гигабит в секунду.