Аналитики назвали самый продаваемый смартфон Apple в марте

Специалисты Consumer Intelligence Research Partners заявили о том, что iPhone 8 и iPhone 8 Plus обошли по продажам флагманский iPhone X.

"Восьмерка" показала рост по сравнению с началом года, а вот iPhone X при этом стали покупать реже, пишет 9to5mac.com.

По оценке Consumer Intelligence Research Partners, доля продаж iPhone 8 составила 23% от общего числа, iPhone 8 Plus занял 21% от всех продаж смартфонов Apple. Вместе доля продаж iPhone 8 Series составила 44% от общего числа.

Также аналитики отмечают снижение интереса к iPhone X. В декабре 2017 его продажи составляли 20% от общего числа, в марте же его доля составила всего 16%.

Аналитики CIRP отмечают также, что продажи более старых моделей 6 и 7 по-прежнему достаточно высоки. iPhone 7/7 Plus занял 20% от общего числа продаж iPhone, а 6s/6s Plus - 13%. iPhone SE получил 8%.

Ранее НВ сообщало, что доходы от продаж iPhone X составили 35% от всей прибыли на рынке смартфонов за четвертый финансовый квартал 2017 года. В течение квартала устройство получило в 5 раз больше прибыли, чем общая прибыль более чем 600 производителей Android-устройств. Такие показатели прибыли были достигнуты несмотря на то, что модель iPhone X была доступна для покупки только в течение последних двух месяцев в году и, несмотря на сообщения, указывающие на плохие продажи гаджета.