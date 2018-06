Американский изобретатель научил Google Home стрелять из пистолета по команде

Художник и изобретатель Александр Ребен с помощью голосовой команды заставляет умную колонку от Google стрелять из пистолета.

Такое устройство, по словам его создателя, поднимает вопросы безопасности искусственного интеллекта, пишет Engadget.

Для реализации задуманного Александр собрал конструкцию из электромагнита и разных подручных средств, доступных в свободной продаже.

30-секундное видео под названием "Google Shoots", показывает, как голос за кадром говорит: "OK Google, активируй пистолет". Через секунду пистолет стреляет в яблоко, а Google Assistant отвечает: "Sure, turning on the gun". На первый взгляд, отснятый материал не впечатляет, однако этот проект призван спровоцировать разговор о границах того, что разрешается делать искусственному интеллекту.

Как сказал Ребен, "дискуссия вокруг такого аппарата более важна, чем его физическое присутствие". Для этого проекта он решил использовать Google Assistant, но сказал, что это могла быть колонка Amazon Echo или другое устройство ввода. В то же время устройство "могло быть массажным креслом или автоматом для мороженного".

По его словам, в мире, где машинное обучение привело к искусственному интеллекту, который достаточно умен, чтобы предвосхищать наши потребности и удовлетворять людей каждый день, нетрудно представить себе момент, когда цифровые помощники смогут убивать людей, которые нас расстроили, если им будет предоставлен доступ к оружию.

Ранее НВ сообщало, что представителям компании Amazon пришлось объясняться после того, как их колонка с ассистентом Alexa записала разговор и отправила запись посторонним. Женщина из Портленда пожаловалась, что разговор между ней и ее мужем записали и отослали коллеге мужа. Коллега связался с парой и сообщил о взломе их устройства. Как выяснилось, мужчине пришла запись беседы, в которой супруги обсуждают паркетный пол.