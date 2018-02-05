Американские ученые доказали безвредность излучения смартфонов для людей

Ученые не нашли связь между смартфонами и опухолями мозга

Исследование Национального института здравоохранения США не нашло связи между излучением мобильных телефонов и опухолями мозга.

Масштабное исследование проводилось на грызунах и заняло около двух лет, сообщает The Verge.

В этом эксперименты ученые на протяжении двух лет подвергали подопытных крыс радиочастотному излучению сетей 2G и 3G по 9 часов каждый день.

Результаты оказались достаточно неожиданными. Самцы крысы показали небольшое увеличение числа опухолей сердца после воздействия огромных доз излучения мобильного телефона. Эти крысы получили куда большие дозы излучения, чем любые пользователи мобильных телефонов. При этом у самок крыс, а также у мышей обоих полов никакого роста числа опухолей не фиксировалось.

Более того, крысы, которые участвовали в эксперименте, в итоге прожили дольше, чем животные из контрольной группы. Правда, ученые не исключают, что это просто случайность.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отметили, что даже при частом ежедневном использовании сотовой связи взрослыми не было зафиксировано увеличения случаев появления опухоли головного мозга. При этом обычно люди не разговаривают по мобильному 9 часов каждый день и, соответственно, подвергаются куда меньшему воздействию излучения, чем крысы в новом исследовании.

Добавим, что мобильные телефоны испускают радиочастотное излучение, которое менее опасно, чем ионизирующее, получаемое во время рентгена. Радиочастотное излучение, в частности, не вызывает повреждений ДНК.

Весной 2017 года НВ сообщало, что итальянский суд города Имреа в регионе Пьемонт признал связь между использованием мобильных телефонов и развитием опухоли головного мозга человека.

Рассмотрев дело 57-летнего итальянца Роберто Ромео, у которого врачи диагностировали доброкачественную опухоль головного мозга, суд признал, что заболевание возникло из-за использования мобильного телефона три-четыре часа в день, в течение 15 лет.