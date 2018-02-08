Американские эксперты одобрили умные часы для больных эпилепсией

Умные часы Embrace компании Empatica, которые предупреждают о приближении эпилептических припадков, прошли клинические испытания и получили одобрение Управления по санитарному надзору США - FDA.

Впервые эксперты FDA признали умные часы медицинским прибором, который помогает при неврологических расстройствах, пишет Android Authority.

Технология, которая лежит в основе Embrace, была разработана в Массачусетском технологическом институте еще в 2007 году, а затем прошла через многолетние фазы тестирования в различных больницах.

Смарт-часы Embrace, помимо уже привычных медицинских показателей вроде пульса и частоты дыхания, отслеживают показатели стресса, влияние на состояние человека физической активности и за состоянием фаз сна. На основании полученных данных часы заранее предупреждают человека о приближении приступа эпилепсии.

Также часы автоматически сообщают о приступе родителям, опекунам или друзьям пользователя, которых он указал в качестве контактных лиц. Более того - программа для Android и IOS ведет журнал судорожной активности. Это позволяет отслеживать, что вызвало судороги, а также следить за состоянием организма во время сна.

Журналисты отмечают, что документы Empatica в FDA были размером более 1500 страниц. Подали эти документы экспертам еще в середине 2016 года, так что утверждение заняло действительно долгое время. Теперь, когда Embrace официально названы медицинским устройством, пациентам в США с низким уровнем дохода будет значительно проще приобрести такой гаджет через свои страховые компании.

Разработчики подчеркивают, что, поскольку много людей скрывают свое заболевание, "важно было создать устройство, которое не выдавало бы своего предназначения и при этом было бы удобным в использовании".