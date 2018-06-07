Amazon и eBay прекратили продажу опасных умных игрушек

Компании Amazon и eBay отзывают смарт-игрушки CloudPets из продажи из-за опасений, что они могут шпионить за своими владельцами.

Исследование показало, что миллионы голосов владельцев игрушек хранились онлайн без надлежащей защиты, пишет BBC.

"Кажется, что отказ в продаже товаров, которые ставят под угрозу безопасность и приватность людей - единственный путь заставить дизайнеров и производителей думать о возможных рисках", - заявила Анжела Сэсси, профессор технологий в Университетском колледже Лондона.

CloudPets - мягкие игрушки, в которые встроены микрофон и динамик. Они позволяют детям записывать и проигрывать голоса друзей и членов семьи, которые можно загрузить в сеть через приложение, связанное с Bluetooth.

В феврале 2017 года выяснилось, что миллионы голосов владельцев игрушек хранились онлайн без надлежащей защиты. Лондонская исследовательская компания Context Information Security заметила другую проблему с игрушками, - оказалось, что за их владельцами можно шпионить без авторизованного доступа.

"Любой может подключиться к игрушке, когда она включена и не подключена к другому устройству. Bluetooth LE обычно работает на расстоянии от 10 до 30 метров, поэтому любой вне дома может подключиться к игрушке, скачать аудио и получить аудио с микрофона", - сообщили в Context Information Security.

Более того, была обнаружена новая проблема: приложение в игрушках перенаправляло пользователей на интернет-сайт, регистрационный домен которого исчез. Опасность этого заключается в том, что хакеры могут использовать этот адрес, чтобы осуществлять дальнейшие кибератаки на семьи, имеющие "игрушки-шпионы".

"Я сама - мама двух маленьких детей. Когда в мире, где кража и слив персональных данных становятся рутиной, а товары вроде CloudPets могут оставаться на полках магазинов, безопасность и приватность моих детей оказываются под все большей угрозой", - рассказала ВВС вице-президент Mozilla Эшли Бойд.

Walmart и Target, как сообщают, также вошли в число компаний, которые прекратили продажи "игрушек-шпионов" в США. Хотя игрушки уже изъяты из продажи на Amazon в США, они все еще продаются в Британии.