19 сентября 2018, среда

Amazon готовится выпустить умную микроволновку - СМИ

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Amazon займется бытовой техникой

Amazon займется бытовой техникой

Компания Amazon планирует выпустить как минимум 8 новых устройств на базе Alexa, включая микроволновую печь, усилитель и автомобильный гаджет.

Благодаря этому компания надеется расширить сферу применения ассистента Alexa, сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники и внутреннюю документацию Amazon. 

В списке новых устройств с Alexa, среди прочего, есть микроволновая печь, усилитель, приемник, сабвуфер и автомобильный гаджет. Ожидается, что Amazon представит некоторые из этих устройств на мероприятии в конце этого месяца.

При этом неизвестно, будут ли устройства управляться непосредственно голосом или для их использования придется покупать умную колонку Echo. Представитель Amazon отказался от комментариев.

Эти продукты означают первый шаг Amazon в область бытовой техники. Теперь гигант будет конкурировать с такими компаниями, как Sonos и GE. Sonos уже представила усилитель и сабвуфер, который работает с Alexa, в то время как GE разработала интеллектуальную микроволновую печь, к которой можно подключить Alexa. У Garmin также есть совместимый с Alexa видеорегистратор, который может использоваться в автомобиле.

Наличие собственной бытовой техники также открывает новый канал продаж для Amazon. Благодаря партнерству со компаниями по установке устройств умного дома, Amazon может сделать свои устройства на базе Alexa более доступными в новых домах. У Sonos, например, есть аналогичная бизнес-модель.

Ранее НВ сообщало, что крупнейший американский интернет-магазин Amazon начал масштабное внутренне расследование из-за утечки данных и фактов получения взяток сотрудниками компании. Сотрудники Amazon якобы продавали внутренние данные и другую конфиденциальную информацию, которая позволяла более эффективно продвигать продукцию на платформе интернет-магазина сторонним компаниям.

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