Amazon догоняет Google. Голосовой ассистент Alexa появится в ноутбуках Acer

Компания Acer выпустила свои первые ноутбуки со встроенным ассистентом Alexa от Amazon.

В частности, модели Spin 3 и Spin 5 с голосовым ассистентом от Amazon уже появились в продаже, сообщает Еngadget.

В следующем месяце модели Nitro 5 Spin также начнут поставляться уже с предустановленным ассистентом. Ноутбуками дело не ограничится. В пресс-релизе также упоминаются и моноблоки.

Как и в случае с другими устройствами, оснащенными Alexa, их владельцы получат доступ к широкому спектру задач, будь то управление интеллектуальными домашними устройствами, воспроизведение музыки или проверка погоды. Предполагается, что Alexa не будет значительно вмешиваться в изначальный функционал ноутбуков.

"Возможно, вам придется сидеть близко к компьютеру, чтобы он вас понял. Только Spin 5 имеет голосовое распознавание на дальней дистанции", - отмечает Engadget.

Alexa - виртуальный помощник, разработанный Amazon, впервые примененный в Amazon Echo и Amazon Echo Dot для смарт-динамиков. Он способен к голосовому взаимодействию, воспроизведению музыки, составлению списков дел, настройке сигналов тревоги, потоковым подкастам, воспроизведению аудиокниг и предоставлению информации о погоде, трафике, спорте и другой информации в режиме реального времени. Пользователи могут расширить возможности Alexa, установив дополнительные функции.

В марте 2018 года НВ сообщало, что интернет-ритейлер Amazon.com впервые обошел по капитализации Alphabet Inc, материнскую компанию Google. По итогам 2017 года чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon увеличилась на 27,9% в годовом выражении и достигла $3,033 млрд, как следует из отчетности компании. Выручка от продаж выросла на 30,8% до $177,866 млрд.