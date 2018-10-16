А у нас розовый. Microsoft показал эксклюзивный цвет для ноутбука Surface Laptop 2 в Китае

Ноутбук Microsoft Surface Laptop 2 будет доступен в розовом цвете в Китае

Ноутбук Microsoft Surface Laptop 2 будет доступен в розовом цвете только в Китае. Новинку презентовали на днях в Пекине.

О дополнительном розовом цвете ноутбука Surface Laptop 2 для китайского рынка объявил руководитель линейки Surface Панос Панай.

Excited to be in Beijing today to share our newest products in China. Especially Surface Laptop 2 in Blush. A finish developed exclusively for China by Quan, an incredibly talented designer on our team, who also happens to be featured in this photo #SurfaceLaptop2 #Blush pic.twitter.com/siCXNwKYpU — Panos Panay (@panos_panay) October 15, 2018

Как известно, в этом году новый модельный ряд устройств Microsoft Surface доступен также в черновом матовом варианте.

Ранее НВ писало, что Surface Laptop 2 оснастили процессором Intel 8-го поколения, который в базе имеет четыре ядра и 8 Гб, а в топовой комплектации - 16 Гб.

В Microsoft заявляют об ускорении работы на 85% в сравнении с предыдущим поколением, а частота нового чипа (количество операций в секунду) теперь достигнет 3,6 Гц.

Диагональ сенсорного дисплея в обновленном ноутбуке составляет 13,5 дюйма, а купить его можно будет с 16 октября 2018-го.

За начальную версию Surface Laptop 2 просят $999. Матовая версия с 256 Гб внутреннего хранилища обойдется в $1299