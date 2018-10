А у нас розовый. Microsoft показал эксклюзивный цвет для ноутбука Surface Laptop 2 в Китае

Ноутбук Microsoft Surface Laptop 2 будет доступен в розовом цвете только в Китае. Новинку презентовали на днях в Пекине.

О дополнительном розовом цвете ноутбука Surface Laptop 2 для китайского рынка объявил руководитель линейки Surface Панос Панай.

Excited to be in Beijing today to share our newest products in China. Especially Surface Laptop 2 in Blush. A finish developed exclusively for China by Quan, an incredibly talented designer on our team, who also happens to be featured in this photo #SurfaceLaptop2 #Blush pic.twitter.com/siCXNwKYpU