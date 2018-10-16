16 октября 2018, вторник

А у нас розовый. Microsoft показал эксклюзивный цвет для ноутбука Surface Laptop 2 в Китае

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ноутбук Microsoft Surface Laptop 2 будет доступен в розовом цвете в Китае

Ноутбук Microsoft Surface Laptop 2 будет доступен в розовом цвете в Китае

Ноутбук Microsoft Surface Laptop 2 будет доступен в розовом цвете только в Китае. Новинку презентовали на днях в Пекине. 

О дополнительном розовом цвете ноутбука Surface Laptop 2 для китайского рынка объявил руководитель линейки Surface Панос Панай.

Как известно, в этом году новый модельный ряд устройств Microsoft Surface доступен также в черновом матовом варианте.

Ранее НВ писало, что Surface Laptop 2 оснастили процессором Intel 8-го поколения, который в базе имеет четыре ядра и 8 Гб, а в топовой комплектации - 16 Гб.

В Microsoft заявляют об ускорении работы на 85% в сравнении с предыдущим поколением, а частота нового чипа (количество операций в секунду) теперь достигнет 3,6 Гц.

Диагональ сенсорного дисплея в обновленном ноутбуке составляет 13,5 дюйма, а купить его можно будет с 16 октября 2018-го.

За начальную версию Surface Laptop 2 просят $999. Матовая версия с 256 Гб внутреннего хранилища обойдется в $1299 

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Гаджеты ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове