Один с монобровью, другой - без. Все, что известно о грядущих смартфонах Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

9 октября 2018-го Google покажет свои новые флагманы Pixel 3 и Pixel 3 XL. В сети уже известно многое по поводу ожидаемых смартфонов, хотя некоторые детали, включая цену, расскажут вскоре только представители компании.

На прошлой неделе в Google отметили сразу несколько юбилеев. Как уже писало НВ, компания праздновала 20-летие существования своего поисковика, и 10-летие работы дочернего предприятия Android.

За это время корпорация прошла путь от небольшого стартапа до одного из наиболее влиятельных игроков на рынке информационных технологий. По данным CNet, сейчас существует более 2 млрд активных устройств на операционной системе Google Android и каждые 9 из 10 мобильных гаджетов работают на ней.

Грех было бы с такими возможностями не попытаться потеснить и производителей “железа”. Не считая модели Nexus, смартфоны Google Pixel находятся на рынке всего несколько лет и пока не смогли завоевать доверие аудитории. В прошлом году, компания продала лишь 3,9 млн своих телефонов, что в разы меньше, чем поставляют их конкуренты даже за один квартал.

Возможно, ситуация изменится со следующей недели, когда инженеры Google покажут новое третье поколение смартфона Google Pixel.

Официальный релиз состоится 9 октября, но, похоже, что его будут ждать лишь для уточнения цены устройства, ведь в сети уже не только узнали все детали, но и даже видели новинку.

В связи с этим, НВ собрало все, что мы знаем о Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, которые выйдут через 5 дней.

Экран

Согласно последним утечкам, смартфоны имеют не только разные размеры, но и будут отличаться визуально.

У старшего брата 3 XL ожидается монобровь, в которую поместят сенсор и камеру. Базовый же Pixel 3 получит стандартную верхнюю панель, где все линзы сместят в левую часть дисплея.

Меньший экран у новых Pixel получит 5,5 дюйма, а большему предрекают диагональ от 6,2 до 6,7 дюйма.

Производительность

Еще летом стало известно, что смартфоны укомплектуют топовым процессором Snapdragon 845. Обеим моделям прогнозируют наличие оперативной памяти в 4 Гб, а для хранения данных будет предусмотрено от 32 Гб.

Gizmodo пишет, что даже базовый Pixel 3 будет оснащен батареей на 3000 мАч, что на порядок больше, чем у нового iPhone Xs.

Что касается операционной системы - вероятнее всего, обе версии выйдут на последнем обновлении Android Pie, о плюсах и минусах которого мы писали ранее.

Камеры

Определенно, в новом поколении ждут обновления всех камер, хотя каким именно оно будет - пока неясно.

Сообщалось лишь о двух фронтальных сенсорах на 8 Мп, которые позволят делать широкоугольные селфи.

Предположительно, сзади разработчики оставили только один глазок.

Чем же удивлять?

Судя по тем же рендерам (визуализированным фото), революционных примочек, вроде встроенного в экран сканера отпечатка пальцев, ждать не придется, ведь его вынесли на заднюю панель.



Главным новшеством Google будет стеклянная тыльная поверхность Pixel 3 XL и возможность беспроводной зарядки.

Ну а скромный Pixel 3 может потешить аудиторию необычными мятным и розовым цветами.

Когда и за сколько можно купить?

Как сообщает 9to5google, презентация начнется в следующий вторник, 9 октября в 18:00 по Киеву. В то же время должны стартовать и предпродажи.

Цена остается главной загадкой сего мероприятия. По мнению инсайдеров, стоимость Pixel 3 начнется с $650, что позволяет предположить наценку на топовую версию Pixel 3 XL в сотню-другую долларов.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит? Читайте журнал Новое Время онлайн.

Подпишитесь прямо сейчас Читайте 3 месяца за 59 грн

Кроме двух новых телефонов, вечером 9 октября Google может показать очередное поколение лептопа Pixelbook, медиаплеера Chromecast и smart-дисплея Google Home Hub.