Танк в кармане. 8 лучших защищенных телефонов и смартфонов

Защищенные телефоны становятся все более популярными. Еще бы - их можно ронять, топить и даже (о боже!) давать в использование детям, не боясь, что уже завтра придется покупать другой телефон.

В данном случае речь идёт не об обычной защите от воды и пыли, которая есть у большинства современных флагманских смартфонов, а о более специализированных, ударопрочных моделях.

Их покупают с разной целью: работа в сложных условиях, ребёнку чтобы не разбил, себе для большей уверенности или туризм и активные виды спорта. Лето закончилось, но походы в лес за грибами или на рыбалку никто не отменял. К тому же скоро начнётся зимний сезон, лыжи и горы, где подобное устройство тоже не будет лишним.

Пожалуй, самыми важными требованиями к защищённым телефонам и смартфонам являются ударопрочный корпус, пыле- и влагозащита (водонепроницаемость) и большая батарея. При выборе подобных гаджетов мы часто видим обозначения типа IPxx или MIL-STD 810G. Что это такое? Самым любознательным можно зайти на википедию, мы же ограничимся объяснением “в двух словах”. Цифры в IP (например IP67) отвечают за защиту от попадания внутрь твёрдых предметов и жидкостей соответственно. Чем больше цифра — тем выше степень защиты. Максимальная степень защиты от твёрдых частиц — 6 (пыль не может попасть в устройство). С жидкостью — 8 в “бытовых” устройствах (погружение на глубину более 1 м длительностью более 30 мин) и 9 — у специализированных. Это значит, что гаджет выдерживает струю воды высокой температуры под высоким давлением.

Так что при выборе стоит искать что-то с обозначением IP68. MIL-STD 810G — это военная сертификация США, но она очень размыта и включает в себя соответствие куче критериев для разных устройств (работа в экстремальных температурах и давлении и так далее). Ну хватит теории, перейдём к списку, в который мы включили как бюджетные “звонилки”, так и смартфоны с интересными дополнительными функциями. Да, стоит упомянуть, что практически все эти модели производятся китайскими OEM-производителями под заказ разных компаний, так что одна и та же модель вполне может продаваться под разными названиями, мало о чём говорящими среднестатистическому человеку.

Sigma mobile X-treme DT68

1250 грн

Начнём с самых доступных кнопочных “звонилок”. Если нужен прочный, защищённый телефон просто для связи, без лишних функций и подешевле, то стоит взглянуть в сторону Sigma mobile X-treme DT68. Корпус прорезиненный, монолитный и надёжно лежит в руке, защищён по стандарту IP68 и не боится пыли, воды, грязи. Экран 2.4 дюйма, 320х240, работает на собственной операционной системе, всё в лучших традициях старых телефонов, которые жили неделю от одной зарядки. Питается от батареи на 2100 мАч, так что хватит надолго. Поддерживает две SIM-карты, которые вместе с аккумулятором надёжно закрыты крышкой, которая прикручена винтами. Там же и слот для MicroSD объёмом до 32 ГБ. Из приятных бонусов есть фонарик, FM-тюнер, камера (формальная, на 0.3 мегапикселя) и Bluetooth. Весит 120 г, что очень даже хорошо по меркам таких телефонов.

Land Rover X6

Около 1400 грн

Если нужно более продвинутое и функциональное решение, то немного дороже есть Land Rover X6. В целом, он схож по ряду характеристик: это — кнопочная “звонилка” с противоударным корпусом (обещают, что выживет при падении с 2 м на бетон) и защитой от пыли и воды IP68 (на глубину до 2 метров, не более 2 часов), плюс может работать при температурах от -20°C до +50°C. Аккумулятор значительно больше: 4500 мАч и есть функция рации, в комплекте есть антенна. Но за такие бонусы надо платить: телефон весит уже 190 г, что уже соизмеримо с большими современными смартфонами. В телефоне установлен 2.4-дюймовый экран 320х240, поддерживаются карты памяти до 16 ГБ и 2 SIM-карты. Есть Bluetooth и камера на 5 мегапикселей. Задняя крышка прикручивается и так просто её снять не получится.

DOOGEE S30

3200 грн

Теперь перейдём к защищённым смартфонам. Они все поддерживают GPS-навигацию, которая не будет лишней для туриста. Из бюджетных вариантов интересным является DOOGEE S30. У него прорезиненный корпус с заглушками на всех разъёмах и металлическая боковая рама для большей прочности при падениях. Защищён от пыли и воды по стандарту IP68 и умеет работать под водой, для этого есть механические кнопки управления. Для разблокировки смартфона предусмотрен сканер отпечатка пальцев на боковой грани. Сзади разместилась двойная камера на 8+3 мегапикселя, фронтальная — 5 МП.

В смартфоне установлен 5-дюймовый IPS-экран 1280х720. DOOGEE S30 работает под управлением Android 7.0, внутри — 4-ядерный процессор MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной, есть поддержка microSD. Питается от внушительного аккумулятора с объемом в 5580 мАч.

Sigma mobile X-treme PQ53

6100 грн

Смартфон Sigma mobile X-treme PQ53 выглядит как нечто из двух миров: с одной стороны — это типичный массивный защищённый аппарат, с другой — в нём используется большой 5.7-дюймовый дисплей с модным сейчас вытянутым соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (1440х720). При изготовлении корпуса используется технология двойного литья пластика и резины, а внутри установлена демпфирующая титановая пластина. Смартфон не боится падений в разумных пределах, пыли и воды по стандарту IP68 и может работать в диапазоне температур от -20 до +55 градусов.

Внутри установлен четырёхъядерный процессор MediaTek на 1.5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, также есть слот для карт памяти microSD. Емкость батареи составляет 5000 мАч, для зарядки используется разъём USB Type-C. Основная фронтальная камеры — по 8 МП. В смартфоне есть NFC, который работает с google Pay и два слота для nanoSIM карт. Операционная система Android 8.1 Oreo.

Blackview BV9000/BV9000 Pro

От 6500 грн

Blackview BV9000 выглядит типично для своего класса: большой и брутальный. Корпус сделан из прочного пластика с металлическими вставками сзади и по бокам. Смартфон не боится падения на асфальт с разумной высоты, перепадов температур и может полчаса работать в воде на глубине до полутора метров, само собой, с закрытыми заглушками на всех разъёмах. Ёмкость аккумулятора — 4180 мАч, поддерживается быстрая зарядка, разъём — USB Type-C.

Он оснащён таким же, как и у модели выше вытянутым экраном на 5.7 дюйма с разрешением HD+ (1440х720). Внутри — восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, чего более, чем достаточно для такой модели. Вместо второй SIM-карты можно установить MicroSD. Версия про отличается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, но переплачивать 2500 грн особого смысла нет. Сзади имеется сканер отпечатков пальцев и двойная камера 13 + 5 мегапикселей, фронтальная — 8 МП. Есть двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 4.1 и NFC.

Nomu T18 (Range Rover T18)

7800 грн

Крайне необычно выглядит и соответствующим образом оснащён, а производитель гордо называет его “самым профессиональным защищённым смартфоном”. Само собой, он имеет массивный прорезиненный корпус, защищён от воды и грязи по стандарту IP68 и соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810G. Но уникальности ему добавляет наличие режима полноценной рации Walkie-Talkie, в комплекте есть для этого съёмная антенна. Плюс есть дополнительная внешняя камера, которая подключается кабелем и может использоваться для самых трудонодоступных мест.

В остальном это — Android-смартфон с 4,7-дюймовым HD-дисплеем, четырёхъядерным процессором 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Есть 8-мегапиксельная основная и 2 МП фронтальная камера. Ёмкость аккумулятора — 5200 мАч, два слота для SIM-карт; поддержка 4G LTE, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, NFC, кнопка SOS.

Runbo F1 Plus

11 500 грн

Runbo F1 Plus может похвастаться прочным черным пластиковым корпусом с оранжевыми вставками. Есть сертификация MIL-STD 810G, утверждается, что его можно ронять с высоты до 2 метров, а степень защиты от пыли и воды — IP67, а это значит, что он выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра. Питается смартфон от ёмкого аккумулятора на 5000 мАч. Но есть один важный момент: для зарядки используется фирменная магнитная зарядка, а не стандартный порт, так что родной кабель лучше не терять.

В смартфоне установлен 5.5-дюймовый дисплей 1920х1080, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P20, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Есть слоты для двух SIM и MicroSD. Основная камера на 16 мегапикселей, фронтальная — 5 МП. Функционирует смартфон на Android 7.0 Nougat.

Caterpillar CAT S60

16 000 грн

CAT S60 — самый дорогой смартфон в этом списке. Но он по-своему уникален и будет незаменим ряду специалистов на работе. Дело в том, что он оснащён тепловизором. Встроенная термальная камера с разрешением 640х480 работает на расстоянии до 30-60 метров и позволяет определить утечку тепла у окон и дверей, места скопления влаги или перегрев электроники. Также такая камера "видит" в темноте и сквозь дым. На данный момент это — единственный такой смартфон в свободном доступе. Он защищён по стандарту MIL-STD-810G, можно ронять и использовать при -25°C до 55°C. Смартфон выдерживает погружение на глубину до 5 метров, для этого есть соответствующие механические клапаны, с помощью которых закупориваются все отверстия.

Со смартфонной точки всё тоже неплохо: яркий 4.7-дюймовый экран 1280х720, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, слот MicroSD до 128 ГБ. "Обычные" камеры на 13 МП и 5 МП, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, NFC, FM. Есть кнопка SOS. Питается от аккумулятора на 3800 мАч.